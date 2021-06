ViewSonic ELITE XG251G y ELITE XG271Q: DisplayHDR 400, hasta 360 Hz y QHD

ViewSonic acaba de adelantar el anuncio y actualización de su línea de monitores gaming con la llegada de los nuevos ViewSonic ELITE XG251G y ViewSonic ELITE XG271Q, diseñados para ofrecer la mayor experiencia de juego, con unas características topes de gama, y presumiblemente en línea con el resto de sus productos, un precio por debajo de la media.

Especificaciones ViewSonic ELITE XG Series

ViewSonic ELITE XG251G ViewSonic ELITE XG271Q Pantalla IPS de 24,5 pulgadas Non-Glare con tasa de refresco hasta 360 Hz IPS de 27 pulgadas Non-Glare con tasa de refresco hasta 240 Hz Resolución FHD (1920 x 1080 píxeles) con DisplayHDR 400 QHD (2560 x 1440 píxeles) con DisplayHDR 400 Tasa de refresco 1 milisegundo (GtG) 1 milisegundo (GtG) Contraste típico Sin especificar Sin especificar Luminosidad 400 nits 400 nits Color 99% Adobe Color Gamut 99% Adobe Color Gamut Tecnologías NVIDIA Reflex, NVIDIA G-Sync, TUV-Certified Eye Comfort NVIDIA Reflex y NVIDIA G-Sync Ángulos de visión 178º/178º 178º/178º Conectividad Sin especificar Sin especificar

Compartiendo diseño con su predecesor, volvemos a encontrarnos con unas líneas y bordes muy reducidos, que ofrecerá un gran punto a favor a la hora de montar configuraciones multi-monitor, permitiendo una transición mucho menos marcada. Además, el buen espectro de color de este monitor lo sitúan también como una opción a tener en cuenta para los creadores de contenido y editores de fotografías y vídeos, cubriendo hasta el 99% de la gama de colores de Adobe.

Aunque sin duda lo más destacable de ambos monitores son sus grandes prestaciones de cara al gaming, con unos tiempos de respuesta de 1 milisegundo en ambos monitores, unas tasas de refresco que irán desde los 24o Hz del modelo del ELITE XG271Q hasta los impresionantes 360 Hz del ELITE XG251G, así como la compatibilidad con la tecnología de sincronización de imágenes de de NVIDIA G-Sync.

Adicionalmente, también encontraremos otros añadidos de mejora de imagen como la tecnología NVIDIA Reflex para reducir el retraso entre las acciones en el teclado o mouse y la salida a la pantalla, que incluye las funciones Reflex Latency Analyzer para proporciona datos precisos sobre el tiempo transcurrido entre una acción del usuario y su visualización en la pantalla; y el Low Latency Boost, que nos permitirá overclockear la GPU sin afectar la calidad de la imagen.

Por último, como buenos monitores gaming, ambos modelos vendrán equipados con la denominada ViewSonic ELITE Design Enhancements (o EDE), una serie de pequeños añadidos de diseño y funcionalidad que incluyen elementos como una retroiluminación RGB ambiental presente en la parte posterior del monitor, un gancho de soporte para auriculares, y otros elementos para mayor comodidad como el muy curioso soporte para recoger el cable de nuestro ratón con una fricción mínima que protegerá el desgaste del mismo.

Disponibilidad y precio

Por desgracia, por el momento la compañía no ha adelantado demasiados detalles sobre la disponibilidad de estos monitores, con el único adelanto de que tendremos que esperar hasta al menos el tercer trimestre de este año. No obstante, como bien adelantábamos, todo apunta a que ViewSonic mantendrá unos precios similares a los presentados en sus anteriores monitores, con un precio que superaría (aunque no por mucho) los 479,99 dólares de su modelo predecesor.