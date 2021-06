Twitter prueba un nuevo sistema para limitar las menciones

Aunque para bastantes usuarios, las menciones en Twitter suelen ser motivo de alegría, pues normalmente tienen su origen en personas con las que hemos interactuado y con las que nos agrada tener contacto, hay otros muchos casos en los que no es así. Puedo decir que tengo suerte pues, pese a que hace bastantes años que tengo cuenta de Twitter (desde 2008) nunca he sido especialmente activo y, por lo tanto, cuando recibo una notificación de mención siempre suele ser de alguien a quien conozco y con quien me apetece tener dicha interacción.

También ocurre, y esto vengo observándolo desde hace ya tiempo, que Twitter se ha convertido en el epicentro de la discusión (en el peor de los sentidos) sobre política. Lejos quedan los tiempos en los que nos quejábamos de que Justin Bieber fuera trending topic todo el tiempo, prometo que echo muchísimo de menos aquellos tiempos. Ahora es imposible revisar la lista de los temas de actualidad y no encontrar un mínimo de dos o tres (de los cinco que destaca Twitter en el lateral) centrados en políticos.

El nivel de envenenamiento y toxicidad que se respira hoy en Twitter es insoportable, y hay que esforzarse bastante para conseguir mantenerse fuera de todo ese barro y encontrar cuentas interesantes, que hablan de uno y mil temas (entre los que se puede incluir la política, desde luego, pero con argumentos, no con ladridos y consignas). Una toxicidad que ha llevado a que ahora, para muchos, la notificación de una mención suponga, en la mayoría de los casos, el preludio de un insulto.

Si fuera mi caso tengo claro que estaría cansado, muy cansado, y aunque atribuyo parte de la culpa del ambiente intoxicado de Twitter al desembarco de los políticos en esta red social, puedo llegar a empatizar con aquellos que gestionan ellos mismos sus cuentas, solo para descubrir que una pandilla de energúmenos anónimos se hacen fuertes precisamente en ese anonimato, y convierten un medio creado para conversar en una herramienta empleada para insultar. Y aquí no distingo de colores ni sabores. Y ojo, que hablo de insultar, no de crítica legítima, no son la misma cosa.

Y lo mismo que ocurre con políticos, ocurre con otros muchos tipos de personalidades públicas: desde deportistas hasta cómicos, desde periodistas hasta youtubers. No lo he vivido personalmente, pero apuesto a que no debe ser agradable encontrarte todos los días a una turba enfurecida cuyo único propósito en la vida parece ser insultar y amenazar al prójimo. Y es por ello que me parece bien que se establezcan sistemas para evitarlo, ya sea en Twitter, en cualquier otra red social, etcétera.

Y parece que, por fin, Twitter se lo ha tomado realmente en serio, como podemos ver en el hilo publicado por Dominic Camozzi, empleado de Twitter especializado en la privacidad, y que nos muestra las nuevas funciones en las que está trabajando la compañía, dirigidas a evitar las menciones que no queramos protagonizar. Aunque de momento se trata de unos conceptos iniciales, la propuesta tiene muy buena pinta. Estos son los puntos detallados en la misma:

Si en cualquier momento accedemos a Twitter y vemos que un usuario nos ha mencionado en un tweet o conversación, tendremos la posibilidad de eliminar dicha mención. De ese modo nuestro nombre de usuario pasará a mostrarse en texto plano, ya no será un enlace para acceder a nuestro perfil y, obviamente, ya no recibiremos notificaciones relacionadas con ese mensaje.

Adicionalmente, si la persona que nos ha etiquetado no es alguien a quien seguimos, a partir de ese momento esa persona no podrá volver a etiquetarnos en sus mensajes, salvo que decidamos revertir ese bloqueo. Quizá este es el punto que más dudas me genera, pues entiendo que quizá queramos eliminar una mención puntual, sin impedir que esa persona pueda volver a mencionarnos en otros mensajes. La posibilidad del bloqueo permanente me parece más que correcta, pero pienso que quizá debería ser opcional.

También, según estos conceptos de Twitter, será posible tanto limitar qué personas te pueden mencionar (por ejemplo, que solo lo puedan hacer personas a las que sigues) y establecer bloqueos temporales a cuentas específicas. La duración de los mismos podrá ser de 1, 3 o 7 días. Todavía no hay una fecha prevista para la llegada de estas funciones, pero esperemos que sea pronto, y que sirva para reducir aunque sea un poco, la toxicidad.