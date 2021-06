Instagram permitirá publicar desde PC

La relación de Instagram con el PC es, cuanto menos, de lo más curiosa. Y tiene razón de ser en parte, claro, pero no por ello resulta menos desconcertante. Y es que hay que recordar que el servicio nació cuando los smartphones con cámaras decentes empezaban a popularizarse, y su razón de ser tenía que ver con esa situación, puesto que su razón de ser era ofrecer una plataforma a la que los usuarios de dichos móviles pudieran compartir las fotos que hacían con los mismos.

En un primer momento llegó a iOS, de donde poco tiempo después saltó a Android, en una estrategia en la que el escritorio nunca fue un elemento prioritario, hasta el punto de que el cliente oficial para Windows 10 no llegó hasta 2016. Esto deja claro que tanto sus creadores originales como Facebook, tras adquirirla, tenían claro desde el primer momento que donde Instagram genera más engagement en móvil que en PC.

No obstante, una cosa es no priorizar el PC, y otra muy distinta es dejarlo totalmente de lado, pues son muchas las razones por la que ofrecer una versión de escritorio, accesible desde el navegador, abre el acceso a la misma a muchos usuarios que, por la razón que sea, no emplean la app. Por no contar que sin una interfaz web sería imposible compartir contenidos en redes sociales, mediante servicios de mensajería instantánea, en webs, etcétera. Por grande que sea un servicio, e Instagram lo es, renunciar a audiencia es siempre un error.

Ahora bien, que Instagram tenga una versión web no significa que la trate con el mismo mimo que a sus apps para smartphone. Al contrario, son bastantes las funciones disponibles solo en iOS y Android, y que los usuarios que lo utilizan exclusiva o principalmente desde el navegador del PC. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que sí que se ha producido algún cambio a este respecto, como la posibilidad de ver las historias y los mensajes directos.

#Instagram is rolling out the ability to create posts from the desktop website 🥳

Tweeted 42 days before the roll out 😇https://t.co/Fiq1U2MOAw

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021