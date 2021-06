Ya estamos a jueves y eso significa, entre muchas otras cosas, que Epic Games Store pone a disposición de todos sus usuarios una semana más no uno, sino dos juegos gratis: Sonic Mania y Horizon Chase Turbo, dos títulos recientes, pero con mucho aroma a clásico.

Con ese espíritu lo anuncia la propia Epic Games Store a través de su cuenta oficial en Twitter: «Nos sentimos retro esta semana. ¡Sonic Mania + Horizon Chase Turbo están gratis esta semana en Epic Games Store!» De reto va la cosa, sí, aunque no sea un matiz exclusivamente estético, que también.

We’re feeling ✨retro✨ this week.

Sonic Mania + Horizon Chase Turbo are both FREE this week on the Epic Games Store!https://t.co/L09RPTwEFJ pic.twitter.com/0qWyPr4Ekm

— Epic Games Store (@EpicGames) June 24, 2021