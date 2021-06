El Apple Watch Series 7 tendrá una batería más grande

Aunque todavía estamos a la espera de saberlo, es posible que el Apple Watch Series 7 sea el primero en contar con una feature que llevamos mucho tiempo esperando: un rival a la altura. Y es que, en estos momentos, Samsung está llevando a cabo una presentación, en el contexto del Mobile World Congress 2021, dedicada entre otros aspectos al fruto de la colaboración entre Samsung y Google para la esperada evolución de Wear y, de su mano, nuevos smartwatches que puedan plantarle cara a Apple, que actualmente no tiene competencia real en el segmento de gama alta de los relojes inteligentes.

Todos sabemos que la competencia, cuando es sana, es un acicate excelente. Y no, no estoy diciendo que Apple se haya dormido a este respecto, pero es indudable que los smartwatches, más allá de la cuantificación a efectos deportivos y de salud, no han evolucionado especialmente todos estos años. Y salvo sorpresa, no creo que el futuro Apple Watch Series 7 vaya a ser una excepción a este respecto. Más y mejores sensores, como ya hemos visto en las últimas generaciones, y a esperar un año más.

Esto no es una crítica, que no se me malinterprete, me parece bien la evolución en ese sentido, y más aún cuando responde a las demandas de sus usuarios. Y en este sentido las noticias son muy buenas para los usuarios que esperan la próxima evolución del reloj de Apple, puesto que según podemos leer en Mashable, el Apple Watch Series 7 podría tener una batería de mayor capacidad que sus predecesores.

Y es que, dentro del rediseño del que ya nos han estado hablando de un tiempo a esta parte, que podemos resumir en un diseño algo más plano y con un bisel más estrecho, también llegaría a su interior. Concretamente, Apple habría logrado reducir el tamaño del SoC del Apple Watch Series 7 y, gracias al espacio ganado, podría expandir el tamaño de la batería, mejorando así su autonomía, quizá su punto más débil, especialmente si la comparamos con la que ofrecen otros dispositivos, como las pulseras cuantificadoras.

Hay algo que es clave para entender esto, y es que Apple prácticamente no ha cesado de introducir nuevos sensores y funciones en cada nueva generación de su reloj, y aunque los analistas apuntan a que el Apple Watch Series 7 no contará con nuevos sensores, sí que hay bastantes opiniones que apuntan a que su revisión del año que viene volverá a crecer en este sentido. Así, una batería con mayor capacidad es, cada día, un poco más necesaria.

De momento Apple sigue gozando de la posición de oro en el mercado de los relojes inteligentes, y es más que probable que consiga mantener la posición con el Apple Watch Series 7. Sin embargo, creo que la posterior generación, el Series 8, podría enfrentarse al fruto de la colaboración de Samsung y Google. Esto en Cupertino ya deben tenerlo claro y seguramente ya estarán trabajando en su respuesta, así que de momento me muero de ganas de ver los movimientos de ambas partes.