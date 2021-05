Finalmente ya ha comenzado Google I/O 2021, el encuentro de Google para desarrolladores que, con el paso de los años, se ha convertido también en un escaparate de lo que nos espera, a los usuarios de sus productos y servicios, los próximos meses. Esta es la razón por la que un evento que, en principio, solo debería interesar a los desarrolladores, se ha convertido en uno de los más importantes del año para la compañía, y que la atención se centre alrededor del mismo.

Este año, además, hemos podido comprobar que el formato online cunde mucho. Ya lo vimos en presentaciones como las de Apple, con especial atención a Spring Reloaded, y con Google I/O 2021, que tan solo acaba de empezar, la tecnológica está demostrando que puede generar un volumen de información difícil de procesar incluso por su propio buscador. Parece que después de la cancelación de Google I/O 2020, este año han llegado con ganas de contar mucho… y muy interesante.

Durante las primeras horas se ha hablado de Android 12, de Wear OS, de Google Maps, de inteligencia artificial, de Google Meets, de computación cuántica, de coronavirus… Intentaremos, en esta entrada, recopilar lo más interesante de estas primeras horas de Google I/O 2021, y en los próximos días desarrollaremos más en profundidad lo más interesante tanto de este arranque a todo gas, como de lo que ocurra en los próximos días del encuentro.

Android 12, estrella de Google I/O 2021

Con permiso del resto de los anuncios efectuados en el arranque de Google I/O 2021, el protagonista absoluto es Android 12, la nueva versión del sistema operativo de Google para smartphones y dispositivos móviles, y que por lo que hemos podido ver, cuenta con muchas novedades y un rediseño como no hemos visto en años. Se confirma, así, todo lo que hemos ido viendo en los últimos meses, y que Google ha decidido que era el momento de darle una vuelta de tuerca a Material Design.

Material You es el nombre que recibe la evolución de la filosofía de diseño presentada por Google hace ya siete años, en 2014, y que hasta ahora ha regido todos los aspectos de diseño de Android, así como una parte importante de los servicios de la compañía. Hasta ahora, sabíamos que venían cambios, pero no ha sido hasta este Google I/O 2021 que conocemos la profundidad de estos cambios de diseño, y del nuevo paradigma que regirá las interfaces de Android durante los próximos años.

El aspecto visual de Android 12 llama la atención desde el primer momento, y resulta evidente que se ha puesto una atención nunca antes vista hasta en los más nimios detalles visuales, creando una experiencia mucho más coherente y, para que negarlo, agradable a la vista. Lo vemos en detalles como que el sistema analiza los colores de la imagen de fondo de escritorio y, en base a los mismos, ajusta los de los elementos visuales del sistema operativo.

Aunque el diseño es importante, al final una interfaz por preciosa que sea no sirve de mucho si no se contempla la usabilidad como un elemento clave. Y por lo que hemos podido ver en Google I/O 2021 la tecnológica también ha hecho los deberes a este respecto, con cambios en los gestos para facilitar el cambio entre apps (ahora será mucho más sencillo hacerlo con una sola mano, pues contará con un modo diseñado específicamente para tal fin), acceso a Google Assistant directamente con el botón de bloqueo y el modo App Pairs, que nos permitirá abrir, de manera simultánea, dos apps con una configuración de pantalla partida, algo que encaja como un guante en muchos flujos de trabajo.

Si Apple puso el foco en la privacidad con iOS 14, parece evidente que Google no quiere quedarse atrás en este punto, de modo que una de las novedades más destacables de Android 12 presentadas hoy en Google I/O 2021 es el nuevo panel de privacidad. Desde el mismo podremos chequear los accesos de las apps instaladas en el smartphone a las funciones de cámara, micrófono e información del dispositivo. Además, se mostrarán en tiempo real indicadores que nos alertarán del uso de cámara y micrófono, junto con controles para desactivar dichas funciones.

Reconozco que echo de menos elementos similares con respecto a la ubicación geográfica, y creo que sería bueno que Google los añadiera, si no en la versión inicial de Android 12, sí en alguna de sus revisiones o, a más tardar, en Android 13. No obstante, sí que permitirá seleccionar si, al compartir ubicación, deseamos que la misma sea precisa o aproximada. No llega al grado de protección que me gustaría, pero lo cierto es que el ajuste de precisión anunciado en Google I/O 2021 me parece un acierto.

Otra novedad muy interesante de Android 12 tiene que ver con la optimización del sistema. Y es que según Google, el sistema operativo reducirá su consumo nada menos que un 22% en lo referido en el acceso a la CPU por parte del sistema, mientras que el acceso a los núcleos de rendimiento por parte del sistema se acelerará hasta un 15%. Por lo tanto, según lo dicho en Google I/O 2021, veremos un notable incremento del rendimiento en los dispositivos cuando salten de Android 11 a Android 12.

Wear OS ahora es Wear

Otro de los anuncios más interesantes de Google I/O 2021 tiene que ver con Wear OS, el sistema operativo para wearables, y que durante los últimos años parecía bastante dejado de lado por parte de Google. Aunque ya había algunos rumores al respecto, pero muchos no nos fiábamos hasta no verlo confirmado. Y afortunadamente así ha sido, se confirma una gran actualización y, lo que resulta más interesante todavía, llega de la mano de una alianza con Samsung.

Antes de entrar a valorar sus novedades, merece la pena reseñar que finalmente Google ha decidido plantarle cara a WatchOS, en un movimiento que muchos llevamos tiempo esperando. Hasta ahora, parte del éxito del Apple Watch se debe a que no ha tenido una competencia dura y unificada, a diferencia de lo que ocurre entre el iPhone con iOS y el resto de smartphones con Android. Así, cabe esperar que el resto de fabricantes de smartwatches, salvo los de origen chino y vetados por las autoridades estadounidenses, se sumarán a Wear OS y construirán un ecosistema más completo y complejo. Y eso, en este contexto, es extremadamente positivo para los usuarios, tanto de Wear como de WatchOS.

Dicho esto, lo que hemos podido ver de Wear en Google I/O 2021 resulta de lo más interesante. Como cabía esperar, Google también ha decidido poner el foco en la cuantificación de las actividades físicas y la monitorización de las constantes vitales del usuario. Y aquí es donde entra en juego la otra gran colaboración anunciada hoy, y es que Fitbit también se ha sumado al equipo. De este modo, Wear pasará a sumar no solo la experiencia acumulada por Samsung con Tizen, sino también la de Fitbit con sus dispositivos cuantificadores.

Al igual que con Android 12, Google y sus socios han puesto el foco en la usabilidad, y el ejemplo más claro de ello son los tiles, elementos que podemos asociar a la pantalla principal del reloj, del mismo modo en el que los escritorios de los smartphones pueden contar con diversas pantalla que alternamos con scroll lateral. Los usuarios podrán configurar a su gusto el contenido de los tiles, para poder revisar rápidamente la información recopilada por las apps que emplean de manera habitual.

Adicionalmente, y según nos han contado en Google I/O 2021, de la mano de Wear llegarán también rediseños de Google Maps y Google Assistant. Google Pay también se rediseñará y agregará soporte para 26 nuevos países, más allá de los 11 países disponibles actualmente. YouTube Music también llegará a Wear a finales de este año, equipado con funciones como descargas inteligentes para los suscriptores del servicio. Además, también se está incentivando a los desarrolladores para que den el salto y lleven sus apps a Wear.

En lo referido al rendimiento, mejoras en el sistema operativo se traducirán en que las apps se inicien hasta un 30% más rápido en dispositivos actuales, incluso en el caso de que se empleen animaciones y otros elementos que suponen una importante carga de trabajo. También se ha optimizado la utilización de los núcleos de eficiencia de los relojes, con el fin de mejorar la duración de la batería. El objetivo es que tras un día monitorizando la frecuencia cardiaca y una noche de control de sueño, el reloj todavía cuente con batería para el día siguiente.

Google Maps

Otra de las grandes sorpresas de este inicio de Google I/O 2021 lo encontramos en Google Maps, uno de los servicios más empleados de la compañía, y que tras años creciendo en funciones relacionadas con la circulación rodada, en esta ocasión pone el foco en los peatones y los lugares a los que podemos acceder a pie. Todo un avance que, si bien todavía no tiene fecha e irá llegando de manera progresiva, sí que señala un futuro bastante interesante.

Aunque vamos a ver varios, empezaré diciendo que lo más interesante de cuanto hemos visto en Google I/O 2021 sobre Google Maps, me quedo con la información sobre semáforos y pasos de peatones. Y es que ejemplifican, perfectamente, el renovado interés de Google por las rutas a pie. Algo que se refuerza al saber que el servicio también pasará a contar con información como el ancho de las calles, la presencia de isletas y elementos similares. El objetivo es ofrecer toda la información que puede necesitar un peatón para planificar sus desplazamientos, así como para seguir rutas.

Debo aclarar, eso sí, que no hablamos de algo que vaya a llegar rápidamente a todo el mundo. Los planes anunciados en Google I/O hablan de que el servicio superará las cincuenta ciudades a lo largo de 2021. Y esto se entiende, puesto que tanto la recopilación de dicha información como su posterior adaptación a Google Maps no parece un trabajo sencillo en absoluto. De momento se desconoce qué ciudades serán las afortunadas en ser las primeras que cuenten con dicho nivel de detalle en el servicio.

Otra novedad muy interesante, que según nos han contado en Google I/O 2021 se basa en la inteligencia artificial, es la información sensible al contexto. Y es que, por ejemplo, las recomendaciones de locales comerciales variarán a lo largo del día, en función de qué es lo que podemos estar buscando en cada momento. Y por otra parte, y como evolución del indicador de afluencia que ya podemos ver en algunas búsquedas de Google de espacios comerciales, Maps nos indicará en qué zonas de la ciudad hay más personas en ese momento, con el fin de que podamos evitar las aglomeraciones.

Google Meet

Uno de los primeros anuncios de este Google I/O 2021 ha sido la integración de nuevas funciones en el servicio de videoconferencia de Google. La más destacable es que próximamente se ampliará el número de idiomas de subtítulos automáticos y generados en tiempo real para las conversaciones. A nadie se le escapa que las funciones de traducción están ganando mucha tracción estos últimos tiempos, y que probablemente se conviertan en uno de los elementos de competición entre las tecnológicas.

También se van a producir mejoras relacionadas con la presentación de documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones durante las reuniones. De momento se mejora la integración de las mismas directamente desde la web, pero el próximo objetivo anunciado en Google I/O 2021 es llevar Meet directamente a las herramientas de productividad de Google, de manera que sea posible iniciar comunicaciones directamente desde un documento.

Sin embargo, lo más interesante en relación con Google Workspace es Smart Canvas, una herramienta diseñada para facilitar y mejorar la colaboración, y que permite realizar conexiones entre usuarios, documentos, plantillas y listas de tareas de una manera sorprendentemente ágil. De este modo, el despliegue de las colaboraciones será mucho más sencillo y, además, facilitará a todos los miembros del equipo acceder a resúmenes y otras herramientas de control rápido del estado de los elementos de trabajo compartidos.

El arranque de este Google I/O 2021 ha sido, como puedes comprobar, muy, muy rico en novedades. Entendemos que todos los grandes anuncios se han producido ya, pero aún así permaneceremos atentos a la agenda. Y, además, próximamente ampliaremos la información sobre algunos de los anuncios más destacados de la inauguración de Google I/O 2021.

¿Y para ti? ¿Que ha sido lo más interesante de este arranque del Google I/O 2021? ¿Qué esperas de los próximos días? ¿Estás participando en el evento?

Más información sobre Google I/O 2021 en el blog oficial de Google.