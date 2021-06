Windows 11: Segundo vistazo no oficial a su aspecto

Esta misma semana Microsoft liberará la primera versión de prueba de Windows 11 para los insiders. Después de todo lo que ha dado que hablar este sistema operativo, tanto desde su presentación la semana pasada como ya anteriormente desde que se filtró la build 21996.1, mostrándonos por primera vez algunos de los cambios que están por venir, no hemos dejado de hacernos preguntas sobre lo que está preparando Microsoft para el próximo gran salto de Windows.

El principal motivo de conversación es, indudablemente, el de los requisitos técnicos que exigirá Windows 11 para funcionar. Y es normal, puesto que muchos usuarios se están preguntando si sus ordenadores podrán dar el salto o, por el contrario, se verán obligados a permanecer en Windows 10. Y es cierto que hay también opiniones muy diversas sobre si merecerá la pena actualizar o no, pero claro, ese no es el debate, puesto que en estos casos los usuarios no tendrían la posibilidad de elegir.

Sin embargo, que el foco se lo esté llevando un aspecto en particular de Windows 11, no significa que ese sea el único interesante, el único al que merece la pena prestarle atención. Y obviamente otro aspecto muy importante es, valga la redundancia, su aspecto. Lo que nos mostró la build 21996.1 era muy interesante, y la presentación de Microsoft nos explicó los grandes cambios de usabilidad de su interfaz, pero siempre es interesante ver algo más, y Aggiornamenti Lumia nos lo ha ofrecido en su cuenta de Twitter.

Lo más llamativo, y algo un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que normalmente medios y filtradores suelen proteger a sus fuentes en estos casos, es que ALumia no solo afirma que las imágenes que ha compartido las ha tomado un empleado de Microsoft (quizá ya ex-empleado a estas alturas), sino que incluso en algunas de ellas se puede ver claramente su nombre, su fotografía y su correo electrónico (elementos que no reproduciremos aquí), más aún teniendo en cuenta que no sabemos si la filtración ha sido intencionada o involuntaria.

Sea como fuere, estas imágenes nos permiten ver por primera vez el aspecto de Windows 11 con el modo oscuro activado y, aunque esto es algo que obviamente va en gustos, personalmente tengo que decir que me ha encantado. No digo que sea original, no digo que sea lo mejor en usabilidad, no entro en disquisiciones de este tipo, lo que digo es que, en un primer vistazo, el tema oscuro de Windows 11 que veo en esas capturas me gusta incluso más que el modo claro que ya vimos la semana pasada.

Más allá de eso, también vemos algunos puntos importantes de Windows 11. El primero, como ya nos habían contado, es que es posible devolver los elementos de la barra de inicio a su posición original, a la izquierda, recuperando parte del look&feel de Windows 10 (no ocurre lo mismo con el menú, que se despide de los tiles como ya sabíamos). Otro elemento interesante es el rediseño del menú contextual, lo que nos recuerda que sería un gran momento para que Microsoft unifique, de una vez, su aspecto en todos los elementos del sistema y, a ser posible, en todas sus aplicaciones.

Como también podemos ver, el empleado de Microsoft hace un uso intensivo de los nuevos widgets, que se muestran en la versión renovada de la barra de información e intereses. Será interesante comprobar, cuando finalmente podamos probar las primeras versiones, el catálogo de complementos que ofrece Windows 11 y, sobre todo, si los creadores de software también pueden crear sus propios widgets que los usuarios puedan añadir a este apartado. Esto, sin duda, hará que sea mucho más útil.