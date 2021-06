Neeva: ¿utilizarías un buscador de pago?

En un primer momento, la propuesta de Neeva puede resultar sorprendente e, incluso, descabellada. Sin embargo, si lo pensamos un poco, podría no ser tan mala idea después de todo. Es más, tanto es así que pienso que merece la pena darle un ojo a la propuesta de esta alternativa a los principales buscadores. No obstante, creo que ha llegado un tanto tarde, y más adelante explicaré la razón de ello. Aunque este es un tema que me genera tantas dudas que me interesa muchísimo conocer vuestras opiniones.

Pero empecemos por el principio. ¿Qué es Neeva? Pues Neeva es un buscador (hasta aquí nada nuevo) pero que solo podrá ser empleados por sus usuarios registrados, que tendrán que pagar una cuota mensual de 4,95 euros. Sí, has leído bien, un buscador de pago que, al menos de momento, ofrece los tres primeros meses de forma gratuita (aunque es necesario registrarse) y, a partir de ahí, exigirá el pago mensual para seguir accediendo al servicio.

En primera instancia muchos pensarán que no tiene sentido pagar por un buscador, cuando ya contamos con servicios como Google, Bing, etcétera, que son 100% gratuitos y que ofrecen un enorme volumen de resultados, además de organizarlos por tipo, actualizarse constantemente y demás. Los buscadores de propósito general gratuitos, es decir, todos menos Neeva, se esfuerzan día a día por mejorar en una reñida competición. ¿Qué podría ofrecer Neeva que mejore eso?

El objetivo de Neeva es sostenerse económicamente de los ingresos generados por sus usuarios o, dicho de otra manera, no incluye publicidad. Y es que lejos quedan los tiempos en los que Marissa Mayer, siendo vicepresidenta de Productos de búsqueda y experiencia de usuario de Google, afirmó que la publicidad nunca llegaría a los resultados de búsqueda, pues con los años ésta ha ido ganando posiciones en las páginas de resultados. Y puede que Bing de momento no lo haga, pero esto puede ser tremendamente circunstancial.

Así, Neeva propone ofrecer resultados libres de publicidad (que no de contenido comercial, pues también puede ser empleado para valorar opciones de compra), poniendo así la búsqueda al servicio del usuario, en vez de tener que hacerlo con el binomio usuario-anunciante. Y es que hay algo que no debemos olvidar: las infraestructuras no son gratuitas, al igual que los trabajadores. A día de hoy Microsoft puede ir «a pérdidas» con Bing para plantarle cara a Google, pero si la distribución de los usuarios fuera a la inversa, probablemente veríamos publicidad en el buscador de Microsoft.

Esto es lo que ofrece Neeva, según podemos leer en su página web:

Sin anuncios : hasta el 40% de los resultados de búsqueda en los principales motores de búsqueda son anuncios. Ofrecemos resultados de búsqueda reales 100% sin publicidad, lo que permite a los usuarios encontrar lo que buscan, sin que los anuncios se interpongan en su camino.

: hasta el 40% de los resultados de búsqueda en los principales motores de búsqueda son anuncios. Ofrecemos resultados de búsqueda reales 100% sin publicidad, lo que permite a los usuarios encontrar lo que buscan, sin que los anuncios se interpongan en su camino. Navegue de forma segura y privada : nuestra extensión de navegador, compatible con los principales navegadores, evita que los rastreadores sigan a los consumidores. Nunca vendemos ni compartimos datos de usuarios con nadie. Es parte de nuestra promesa de privacidad . Y los usuarios pueden buscar de forma anónima en modo incógnito.

: nuestra extensión de navegador, compatible con los principales navegadores, evita que los rastreadores sigan a los consumidores. Nunca vendemos ni compartimos datos de usuarios con nadie. Es parte de nuestra promesa de privacidad . Y los usuarios pueden buscar de forma anónima en modo incógnito. Personalice los resultados de búsqueda : los usuarios pueden elegir sus minoristas preferidos y las fuentes de noticias de las que quieren ver los resultados.

: los usuarios pueden elegir sus minoristas preferidos y las fuentes de noticias de las que quieren ver los resultados. Resultados de compra recomendados por expertos : Ayudamos a los usuarios descubrir los mejores productos agrupados en un solo lugar y leer fácilmente las reseñas de sitios acreditados y clientes verificados.

: Ayudamos a los usuarios descubrir los mejores productos agrupados en un solo lugar y leer fácilmente las reseñas de sitios acreditados y clientes verificados. Busque en la web y en cuentas personales : para que la búsqueda sea aún más conveniente, los usuarios de Neeva pueden sincronizar el correo electrónico personal, el calendario y los documentos para que puedan encontrar todo lo que necesitan en una barra de búsqueda.

: para que la búsqueda sea aún más conveniente, los usuarios de Neeva pueden sincronizar el correo electrónico personal, el calendario y los documentos para que puedan encontrar todo lo que necesitan en una barra de búsqueda. Apoyar a los creadores de contenido: nos comprometemos a compartir al menos el 20% de nuestros ingresos principales con los socios creadores de contenido cuando su contenido se ofrece para responder directamente la consulta de un usuario de Neeva. No solo estamos comprometidos a pagar a los socios creadores de contenido, sino que también estamos trabajando en un conjunto de funciones para facilitar que los creadores de contenido establezcan relaciones directas con los usuarios de Neeva. Por ejemplo, los usuarios de Neeva podrán suscribirse fácilmente a boletines de correo electrónico directamente desde una página de resultados de búsqueda. Ya estamos trabajando con Medium y Quora y en el proceso de establecer asociaciones sólidas y diversas, desde noticias hasta comida, viajes y más.

Parece interesante, ¿verdad? Ahora bien, pienso que Neeva se enfrenta a dos problemas. El primero, claro, es la absoluta falta de cultura del pago en lo referido a buscadores. Es cierto que hay herramientas de búsqueda de pago, y no son precisamente baratas, pero son muy específicas (como las centradas en encontrar dispositivos IoT). Llevar el modelo de pago a los buscadores de propósito general es una apuesta interesante, pero muy arriesgada.

Y claro, podríamos pensar en los amantes de la privacidad como su público potencial, pero aquí llega la razón por la que comenté al principio que me temo que Neeva llega un poco tarde, y es que hace justo una semana debutó la beta pública de Brave Search, que también renuncia a la publicidad y, evidentemente, también vela por la privacidad de sus usuarios. Todo esto, claro, siendo un servicio gratuito.

¿Tú te plantearías pagar por un servicio como Neeva? ¿Vas a probarlo? ¿Le ves futuro a proyectos como este?