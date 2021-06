‘Fundación’ de (Isaac Asimov) Apple TV+: tráiler y fecha de estreno

Apple ha mostrado el primer tráiler de Fundación, su nueva serie de ciencia ficción y una de las más esperadas del año no solo por los usuarios de Apple TV+, sino por cualquier fan del género que se precie… Y, claro, el hype de muchos no ha tardado en aflorar, así como los temores de otros tantos frente al factible desenlace de que la adaptación televisiva no está a la altura de la obra de Isaac Asimov.

Isaac Asimov es -y no fue- uno de los autores de ciencia ficción más populares y prolíficos que han existido -además de un gran divulgador científico, sin ficción que valga- y de los centenares de novelas de mayor o menor envergadura que firmó a lo largo de su vida, Fundación es con toda seguridad su obra cumbre, su trabajo más ambicioso. Una trilogía en un su primera etapa -habría que conformarse con eso, que ya es mucho- cuya complejidad argumental, alejada de cualquier serie de aventuras espaciales convencional, no parecía sensato llevar a ningún tipo de pantalla, grande o pequeña.

Pero, mira tú por donde, las guerras del streaming lo han hecho posible: la serie de Fundación se estrenará en Apple TV+ el próximo 24 de septiembre. Veremos entonces hasta qué punto esta producción original de los de la manzana se asemeja a lo que escribió Asimov, u opta por tomarse licencias para hacer más atractivo algo con una esencia que es la antítesis del producto basura de consumo rápido actual. Es, desde luego, un reto difícil de acometer.

Se juntan en la realización de esta serie de Fundación desafíos inéditos en el mundo del séptimo arte, como si de llevar a cabo una serie del cariz de 2001: Una odisea en el espacio se tratara: ¿está preparado el público para una serie de ciencia ficción sesuda, en la que la acción es meramente anecdótica con sentido literal, es decir, ocupando lugar a modo de referencia y nada más; para engancharse a una historia que transcurre a lo largo de siglos?

Y Apple, ¿está comprometida a dedicar el presupuesto que requiere una serie como Fundación, a no pervertir su esencia -lo que la hace auténtica y hasta cierto punto trascendente- en busca del gancho fácil y a continuarla y concluirla aun cuando no resulte rentable, porque se mantenerse fiel a las novelas no va a resultar rentable? Cuesta creer lo uno y lo otro, y hay ejemplos que sirven de mal augurio.

Así, tenemos por un lado cancelaciones como la audaz pero mal recibida Caprica, secuela de la genial Battlestar Galactica; amagos del tipo quiero y no puedo porque no me atrevo como la más reciente adaptación de Un mundo feliz de Aldous Huxley… Veremos, cabe repetir, lo que nos depara no la Fundación de Isaac Asimov, sino la Fundación de Apple TV+. Mientras tanto, ahí va el último avance publicado para ir abriendo el apetito… si es lo que lo hay.