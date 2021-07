Minecraft 4K es posible... y es alucinante

Por primera vez en mi vida necesito una GeForce 3090, y la culpa la tiene Minecraft 4K. Y ojo, que no me quejo, actualmente tengo una RTX 2060 Mobile que por norma general cubre mis necesidades, y cuando tengo el día «gourmet» pues empleo GeForce Now para activar todos los ajustes gráficos al máximo y saber qué es lo que se siente cuando se tiene en casa un ordenador de la NASA pero dedicado a juegos, en vez de a cálculo de trayectorias espaciales y esas cosas.

Sea como fuere, como decía, yo era muy feliz con mi equipo actual, pero hace unas horas he visto un vídeo de hodiltoN, un popular modder, en el que combina cuatro mods para ofrecer un Minecraft 4K de aspecto sorprendentemente realista, que sirve para acabar de manera definitiva con la presunción habitual de que Minecraft es un juego que gráficamente no tiene mucho desarrollo. Y es que sí, es cierto, en su modo estándar es bastante sencillo, pero tiene un recorrido excepcional.

Ya hace tiempo te hablamos, por ejemplo, de que Minecraft ya soporta trazado de rayos, en su versión Bedrock, eso sí, por lo que la iluminación del juego es mucho más avanzada de lo que muchas personas piensan. Y otra interesante manera de explorar hasta dónde puede llegar la encontramos en shaders y texture packs, un tipo de complemento muy común en la comunidad, y que son capaces de cambiar por completo el aspecto del juego. El mejor ejemplo de ello, llevado al extremo, lo encontramos en Minecraft 4K.



En concreto, para este modo hiper-realista de Minecraft 4K su creador ha empleado cuatro mods:

Un aspecto importante, eso sí, es que parte de estos complementos son de pago y, en el caso de Continuum 2.1, de momento se encuentra en fase de desarrollo, todavía no es una versión definitiva. Además, y como explica el creador en la descripción del vídeo, no basta con cualquier PC para disfrutar de la experiencia de Minecraft 4K. En su caso ha empleado un sistema basado en un Intel Core I9 10850k a 5,1 gigahercios, 32 gigabytes de RAM y una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3090. Claro, basta que dediques un par de minutos al vídeo para comprobar que el resultado es espectacular, pero que la capacidad de proceso para gestionar algo así no es moco de pavo.

Esta experiencia, indudablemente, se aleja de la propuesta básica de Minecraft, pero además de ser interesante por llevarla hasta el extremo y demostrar lo que se puede hacer con el juego, también permite que muchos usuarios descubran que la apariencia del juego puede ser modificada en gran medida. No es necesario llegar hasta Minecraft 4K, simplemente emplear algún texture pack como Clarity ya cambia por completo el aspecto del juego.