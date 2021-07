Twitter empieza a probar finalmente el esperado No me gusta

Si hay una función que, desde hace años, espera mucha gente en Twitter, es la de poder reaccionar negativamente a las publicaciones. Más todavía después de que, tras años en los que parecía que no iba a hacerlo, finalmente Facebook añadió las reacciones. Desde ese momento la pelota ha estado en el tejado de Twitter, pero hasta el momento parecía que no iba a ocurrir. Y lo cierto es que resultaba difícil entender la razón por la que no daban este paso.

La única explicación que he llegado a encontrarle es que un botón de reacción negativa podría reducir el volumen de las conversaciones. Y es que, ¿quién se va a molestar en escribir una réplica a un mensaje, cuando tiene la posibilidad de expresar su desacuerdo simplemente pulsando un botón. Y comparto ese criterio, creo que las reacciones rápidas actúan como atajo para que no desarrollemos respuestas, sean del tipo que sean.

Sin embargo, parece que Twitter va a terminar por ceder a la demanda de una función así pues, según podemos leer en un tweet de la cuenta de soporte de la red social, Twitter ha comenzado a probar la valoraciones negativas. En concreto esto es lo que podemos leer en dicho mensaje:

«Algunos de ustedes en iOS pueden ver diferentes opciones para votar hacia arriba o hacia abajo en las respuestas. Estamos probando esto para entender los tipos de respuestas que encuentras relevantes en una conversación, para poder trabajar en formas de mostrar más de ellas.» Y en la imagen podemos ver los diferentes elementos gráficos de valoración de los mensajes. Eso sí, de momento el alcance de la prueba es muy limitado, por lo que no cabe esperar que su despliegue se encuentre cerca en el tiempo.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We’re testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021