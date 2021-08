La primera vez que leí sobre el Subsistema de Windows para Linux (WSL por sus siglas en inglés) terminé de asumir algo que, reconozco, me costaba mucho, y no era otra cosa que el giro de 180 grados dado por Microsoft con respecto a Linux. Ya han pasado casi cuatro años desde que WSL salió de su fase beta y llegó con la actualización de otoño de 2017, y aunque en aquel momento más de uno pensó que la cosa empezaba y terminaba ahí, los sucesivos pasos por parte de Microsoft, como el anuncio de WSL 2 tan solo 18 meses después sirvió como muestra de que no, de que el compromiso de los de Redmond con Linux iba en serio.

Uno de los avances más interesantes ha sido, sin duda, permitir que los usuarios puedan emplear el «sabor» de Linux que prefieran. Y es que lo más sencillo habría sido optar por una versión concreta, implementarla y dar la herramienta por completada. Sin embargo, y como ya sabrás si lo has empleado, el subsistema de Windows para Linux te permite elegir entre las siguientes, según la última guía de instalación publicada por Microsoft en junio de este año:

Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 20.04 LTS

OpenSUSE Leap 15.1

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

Kali Linux

Debian GNU/Linux

Fedora Remix for WSL

Pengwin

Pengwin Enterprise

Alpine WSL

A lo que debemos sumar, claro, la posibilidad de instalar un kernel personalizado.

Sin embargo, el principal problema es que su instalación resulta un tanto compleja. No es un horror, y siguiendo una guía se puede hacer sin problemas, pero implica activar múltiples configuraciones e instalar múltiples paquetes, lo que puede resultar disuasorio para algunos usuarios que quieren tener una primera toma de contacto con el ecosistema de Linux, pero sin salir de Windows.

Sin embargo esto está a punto de cambiar, puesto que en las últimas versiones de Windows liberadas en los canales para los insiders, Microsoft ha introducido cambios en la instalación, de manera que ya solo sea necesario emplear un único comando, que iniciará automáticamente la instalación completa de todo el subsistema. Así, para instalarlo, ya tan solo será necesario abrir la consola y escribir wsl.exe —install y, sin más intervención, la instalación de WSL se completará.

Si no especificamos nada al emplear el comando, la distribución predeterminada es Ubuntu y, tras concluir la instalación y reiniciar el sistema, ya estará disponible para empezar a utilizarlo. ¿Quieres emplear otra distribución? No hay problema, escribe wsl –list para obtener una lista de las distros disponibles y, para instalar la de tu elección, escribe wsl –install -d NombreDeLaDistribución tal y como aparece en la lista para escogerla e instalarla. Un detalle importante es que este comando e puede usar para la primera instalación o para agregar distribuciones adicionales después de que ya tenga el subsistema instalado con la distribución predeterminada.

También se han añadido otros comandos muy interesantes: