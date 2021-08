Si no conoces Unjected, lo primero es hablarte un poco de esta polémica app, aunque lo más probable es que solo con su nombre ya hayas llegado rápidamente a una primera conclusión, que se confirma al leer la descripción de la misma: «Conecte negocios, encuentre amistades o amor en su comunidad no vacunada«. Es decir, hablamos de un punto de encuentro para personas que, por unas u otras razones, han decidido no vacunarse contra el coronavirus.

No es la primera vez que Unjected choca con las condiciones de una tienda de aplicaciones y, en consecuencia, se arriesga a ser eliminada de la misma. Anteriormente, cuando además de las funciones de contacto también tenía un tablón de noticias negacionistas, Google requirió a los responsables de Unjected que eliminaran dicho apartado de la app o ésta sería eliminada del market. Sus responsables la eliminaron pero según podemos leer en Bloomberg llevan un tiempo pensando en recuperarla, esperando que Google no detecte el cambio.

En Cupertino también han decidido actuar en contra de esta app y, en consecuencia, Unjected ha sido eliminada de la App Store de iOS por, según Apple, violar las políticas definidas por la compañía en lo referido a la COVID-19. Muchas tecnológicas han establecido políticas explícitas para no permitir la difusión de información falsa que pueda ser empleada para influir en la opinión pública sembrando dudas no razonables con respecto al coronavirus y las vacunas.

En este punto es importante desarrollar un matiz a este respecto, y es que hablamos de dudas no razonables. Porque, evidentemente, no es lo mismo tener dudas sobre los efectos de la vacuna a medio o largo plazo, o estar un poco mareado ante tanto cambio de criterio en lo referido a qué vacunas se emplean, riesgos según grupos de población y demás, que teorías sobre microchips, 5G, el nuevo orden mundial, Bill Gates y George Soros o, peor aún, teorías supuestamente científicas que, en realidad, no son más que galimatías falaces envueltos en terminología científica identificable pero no interpretable por la mayoría.

Unjected llegó a las tiendas de apps en mayo, en parte como respuesta a la colaboración suscrita entre la administración federal estadounidense y los principales servicios de contactos a través de Internet, en virtud de la cual éstos alientan a sus usuarios a vacunarse, y además mejoran la visibilidad de aquellos perfiles que ya se han vacunado, además de distinguirlos con una insignia específica, que facilita encontrar a personas que ya han dado este paso.

El problema con Unjected, según Apple, es que difunde información falsa y, además, sus responsables habrían alentado a los usuarios a evitar términos como «vacuna», «inyectado» y «microchip», para evitar que los mismos sean detectados por los revisores de la compañía, algo que también va en contra de los términos que aceptan los desarrolladores a la hora de subir sus apps a la tienda de aplicaciones de Apple para iOS y sus variantes.

La gran duda, ahora mismo, es cómo actuará Apple si los responsables de Unjected eliminan ese tipo de información y limitan la app a un punto de encuentro entre personas que rechazan la vacuna contra el coronavirus. Es cierto que proporcionar un punto de encuentro para la rama más conspiranoica de los antivacunas no parece algo especialmente sano.

Sin embargo, por otra parte, Unjected no hace más que lo que hacen otros tantos servicios online, estos en forma de foros, paneles de mensajes o comunidades cerradas. Igual que seguramente exista alguna comunidad de usuarios que piensan que el cinturón de seguridad es fruto de una conspiración de los Illuminati o que el Aserejé es, en realidad, un ritual para invocar al maligno, hacer que llegue el antipapa y el mundo se vea sumido en 10.000 años de oscuridad. Ah! Y que el hombre nunca llegó a la Luna.

Las razones argumentadas por Apple para eliminar Unjected me parecen adecuadas, igual que el aviso por parte de Google para que eliminaran el muro de noticias de que el Club Bilderberg quiere controlar nuestras mentes con los microchips de las vacunas. El negacionismo, que no el espíritu crítico, es un problema para la salud pública. Ahora bien, ¿debería Apple mantener el baneo si los responsables de Unjected cumplen todas las medidas necesarias para adaptarse a las normas de la tienda de apps?

Esta es, sin duda, la pregunta más difícil de responder. Unjected, al final, actuaría como punto de encuentro para antivacunas, y el máximo problema que le puedo ver a esto es que se retroalimenten entre sí, que puedan concertar encuentros de la comunidad (por supuesto, en locales que se identifiquen también como antivacunas), etcétera. Al final no es más que una segregación autoimpuesta que, sí, refuerza la sensación de pertenencia a grupo, pero por otra parte permite que afinen el tiro en sus relaciones interpersonales.

Y es que, después de haber visto en las redes sociales imágenes de perfiles de servicios como Tinder en los que se indica que las personas vacunadas serán descartadas, casi me parece más saludable evitar todas las interacciones que pueden generar esas publicaciones, estableciendo un espacio como Unjected en el que, como dice el refranero, Dios los cría y ellos se juntan.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que Unjected debería quedar fuera de las tiendas de apps permanentemente o, por el contrario, se debería permitir su regreso como servicio de contactos entre personas negacionistas?