Durante prácticamente todo el viernes, al revisar la lista de tendencias de Twitter nos encontramos a Jaime Altozano. Y sabiendo cómo es Twitter, lo primero en lo que habrán pensado muchos es que le ha ocurrido algo o que se ha visto envuelto en alguna polémica. Y es que así es como funciona Twitter, ¿no? Las menciones personales suelen circunscribirse a este tipo de situaciones o, en el peor de los casos, al fallecimiento de los señalados, algo que ni he planteado en el caso de Altozano por su juventud.

Pero no, la razón por la que Jaime Altozano es tendencia en Twitter es que hoy, cinco de agosto, es su día. Y no es la primera vez que ocurre, se lleva celebrando desde 2019 y, en este día, muchos de sus seguidores cambian su nombre y su imagen en la red social, para adoptar el rol del divulgador musical. La manera más rápida de distinguir la cuenta real de Altozano, además de por su usuario y por la insignia de verificado, es porque su nombre es distinto (si bien no sé si el cambio se circunscribe exclusivamente a hoy), hoy puedes encontrarlo como Jacobo Montañitas.

A lo largo del día de Jaime Altozano, sus seguidores llenan Twitter de memes centrados en el youtuber, al tiempo que ensalzan su labor divulgativa y reconocen sus méritos. Y en este punto reconozco que no soy imparcial, como queda acreditado por mi mecenazgo en Patreon a su trabajo desde hace ya dos años. No obstante, este evento es puramente festivo y humorístico, en esta ocasión la presencia de la quinta subdominante, el modo frigio y la escala diatónica son empleadas, casi exclusivamente, para completar memes y hacer rimas que no reproduciré aquí.

Y creo que este evento, el día de Jaime Altozano, merece ser reseñado por varias razones. La primera es que, aún conociendo a la obra y a la personas, me sigue sorprendiendo comprobar el poder de convocatoria que puede tener un divulgador. E introduzco este matiz porque sí, ya tengo unos años, pero no se me escapan y entiendo fenómenos como los de AuronPlay, Ibai, Rubius, etcétera. Pero es que en este caso estamos hablando de un joven músico que divulga teoría musical y analiza composiciones musicales, lo mismo La banda sonora de El Señor de los Anillos o de La Guerra de las Galaxias que El mal querer, de Rosalía, pasando por villancicos.

Sí, la divulgación es un tipo de contenido que ha proliferado en YouTube en los últimos años, dando lugar al éxito de canales como La Hiperactina, CdeCiencia, Antroporama, QuantumFracture, A toda leche, SizeMatters, DotCSV, Derivando, Alex Riveiro… la lista es interminable, y al igual que en el caso de Jaime Altozano, hablamos de creadores de contenidos que han conseguido atraer a audiencias, en algunos casos muy, muy jóvenes, hacia un contenido educativo. No debemos perder de vista lo que esto supone, tanto en lo referido a YouTube y a los creadores, como con respecto a las generaciones más jóvenes.

Por otra parte, y como decía al principio, resulta reconfortante ver un nombre en las tendencias de Twitter y, al hacer click en él, comprobar que la razón de ser es una celebración de este tipo. Eso habla mucho, y muy bien, de Jaime Altozano, de su comunidad y, por extensión, de las comunidades que se crean alrededor de algunos creadores de contenidos. En una red llena de odio, esto es casi contracultural.

Desgraciadamente estamos acostumbrados a que cuando un youtuber o un streamer es reseñado por los medios, y especialmente por los tradicionales, suele ocurrir a cuenta de alguna polémica, y el problema es que esto genera, especialmente a quienes no conocen estos nuevos medios, una imagen tremendamente sesgada, por lo negativo, de lo que ocurre en YouTube, Twitch, etcétera. El día de Jaime Altozano no solo me parece un homenaje a este creador, sino también un recordatorio de que hay mucho, y mucho mejor, que esos vídeos que, desgraciadamente, terminan por ser lo único que saben muchas personas sobre estos servicios.

El 5 de agosto no es el día internacional ni mundial de nada, el evento más cercano de este tipo es el día internacional de la cerveza, que se celebrará mañana. Y creo que tendría sentido plantear que igual sería una buena idea dedicar esta fecha a la divulgación en las redes. Aunque el día de Jaime Altozano es, a día de hoy, un meme, tendría sentido que trascendiera en estos términos para celebrar una nueva manera de difundir el conocimiento.. Aunque, claro, la parte mala sería que robarle un poco de protagonismo a Altozano, y eso ya no me parece tan bien.