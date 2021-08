Tesla Cybertruck finalmente no llegará en 2021

De todo el catálogo de Tesla, el modelo que más sorprende en Europa es, sin duda, el Cybertruck. Y es que, como ya te contamos cuando fue presentado en 2019, es un tipo de vehículo dirigido muy específicamente al mercado norteamericano, en el que las furgonetas de tipo pick-up gozan de una tremenda popularidad, y se encuentran todos los años en la lista de los modelos de coches más vendidos. A este lado del charco es un tipo de vehículo menos común y, en consecuencia, ni genera tanto interés ni hay tanta demanda.

Es por eso que puede sorprender leer que, según algunos analistas, Tesla podría tener ya una lista de espera de más de un millón de unidades, es decir, de clientes que se han inscrito y han realizado el primer pago de inscripción para reservar un Tesla Cybertruck que, en primera instancia, estaba previsto que empezará a producirse en la última parte de este 2021. Las primeras entregas estaban previstas para este mismo año, pero por cuestiones de producción esto se ha retrasado a algún momento de 2022.

¿Y qué cuestiones de producción son esas? Pues que Tesla habría dado prioridad a la producción del muy esperado Tesla Model Y, un SUV con el que Tesla pretende llegar a todo el mundo, aprovechando el éxito que, desde hace ya algunos años, acompaña a este peculiar formato que coche que combina aspectos de un utilitario con otros de un todoterreno y hasta siete plazas. Será cuando la producción del Model Y se haya completado cuando se inicie la del Cybertruck.

Y es que para ambos vehículos Tesla depende de su planta de producción de Austin, Texas. Y, aunque el Cybertruck ha despertado muchísimo interés en su mercado nacional, es evidente que un SUV tiene mucho más recorrido, tanto nacional como internacional. Lo que a su vez cuadra bastante con los planes de la compañía de seguir expandiéndose por todo el mundo y consolidando su imagen, antes de que otros fabricantes puedan hacerse con el control de un segmento de mercado con tanto futuro.

Esto no significa, no obstante, que Cybertruck se vaya a ser exclusivo para Estados Unidos. En realidad también puede ser reservado en Europa y en Reino Unido con las monedas locales (euro y libra esterlina), por ejemplo esta es la web para hacerlo desde España (lo que no significa que vaya a contar con distribución directa en nuestro país, eso sí). Como puedes leer en la misma, ya se ha actualizado para indicar que la producción se iniciará en 2022.