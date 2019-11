Elon Musk ha presentado en la fecha prevista la furgoneta 100% eléctrica Tesla Cybertruck, un empeño personal del ejecutivo con diseño futurista, características técnicas interesantes y un precio base por debajo de lo esperado.

“Necesitamos energía sostenible ahora. Si no tenemos una camioneta, no podemos resolverlo. Los tres vehículos más vendidos en Estados Unidos son camionetas. Para resolverlo tenemos que tener una camioneta», ha descrito Musk en la presentación.

Su diseño lo tienes a la vista, es tan personal y poco convencional como se esperaba y podría rivalizar con el Batmóvil de Christopher Nolan. O con el vehículo de Blade Runner salvando su capacidad voladora. No gustará a todo el mundo, pero no dejará indiferente a nadie.

Un chasis con ángulos pronunciados y afilados construido en acero inoxidable y con aspecto futurista. Musk afirmó que el «exterior ultraduro ni se raya ni se abolla», incluyendo ventanas en teoría ‘irrompibles’. Cumpliendo la Ley de Murphy, la presentación no dejó en buen lugar a Tesla: la ventana se rompió (no totalmente) cuando fue golpeada por una bola de acero en la demostración.

Glass window: *Is made of glass*

Solid steel ball: “I’m about to end this mans whole career”#Cybertruck #Tesla pic.twitter.com/5cqj21yqek

— Mason (@masonmaelstrom) November 22, 2019