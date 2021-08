Una semana más, Epic Games Store lanza la caña para atraer a nuevos usuarios, o acomoda la jaula para mantenerlos, como se prefiera. En ambos casos, no obstante, el cebo es el mismo: juegos gratis… y no juegos de chichinabo, sino títulos indie por lo general, pero de sobrada calidad.

Así pues, el menú para esta semana incluye el roguelike de acción en primera persona Void Bastards y el plataformas Yooka-Laylee, dos juegos notables cada uno en su categoría que te puedes llevar para siempre con un simple clic, siempre y cuando, claro está, tengas una cuenta en Epic Games Store.

Lead the rag-tag Void Bastards out of the Sargasso Nebula.

Play an epic adventure filled with hulking bosses, arcade games, quiz shows, multiplayer games and more.

Void Bastards + Yooka-Laylee are both FREE this week on the Epic Games Store! https://t.co/L09RPTOfxh pic.twitter.com/Kq0Qsncs27

— Epic Games Store (@EpicGames) August 19, 2021