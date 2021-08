Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan Pfizer, Moderna y demás empresas que han desarrollado vacunas para la COVID-19 ha sido el proceso acelerado por el que fueron aprobadas, a finales del año pasado. Por razones sobradamente conocidas, laboratorios, comunidad científica y autoridades pisaron el acelerador, con el fin de permitir que las vacunas empezaran a llegar lo antes posible a la población.

Este procedimiento de emergencia provocó las dudas razonables de algunos y suspicacias conspiranoicas por parte de otros. Entre los primeros surgieron dudas legítimas, sobre si la aceleración del proceso podría haber impedido detectar problemas que salieran a la luz posteriormente, cuando ya buena parte de la población se hubiera vacunado. Aunque en mi caso opté por confiar en la comunidad científica, e incluyo a los laboratorios como Pzifer, Moderna, etcétera, puedo entender este punto de vista.

Luego están los que se dedican a afirmar que… bueno, es que me produce entre pereza y dolor de cabeza enumerar las disparatadas teorías con las que han inundado las redes sociales. En este sector no han dudado en incluir a Pfizer en un tremendo entramado internacional que pretende desde poblar nuestros cuerpos con microchips 5G hasta acabar con la población, a base de esterilizarnos a todos. Sería hasta gracioso si no fuera tan lamentable.

Sea como fuere, la aprobación de la vacuna de Pfizer por el procedimiento de emergencia no supuso, en realidad, un cese en la investigación relacionada con la fase 3 de los ensayos clínicos. Y es que con la aprobación por esta vía, por ejemplo, no se permitía emplear la vacuna en menores de 12 años, entre otras limitaciones. Unas limitaciones que finalmente dejarán de tener vigencia, puesto que según podemos leer en The Verge, la FDA estadounidense ya ha concedido la aprobación completa a la vacuna de Pfizer.

Y es que, según podemos leer en ese artículo, una parte importante de la ciudadanía estadounidense concede bastante importancia al modo en el que fue aprobada la vacuna, y se mostrarían más dispuestos a ser vacunados si la aprobación de la vacuna fuera completa, y no de emergencia. Y dado que Pfizer ya ha obtenido la luz verde total en Estados Unidos, cabe esperar que en poco tiempo veamos movimientos similares con el resto de vacunas.

¿Ocurrirá lo mismo en Europa? Los procedimientos no son idénticos, por lo que es posible que a este lado del Atlántico todavía tengamos que esperar más tiempo hasta la aprobación total. No obstante, la medida de la FDA debe ser una señal tranquilizadora para aquellos que todavía tienen algunas dudas al respecto, dado que los comités responsables de adoptar este tipo de medidas no están compuestos por políticos ni administrativos, sino por científicos.

Esto, además, no solo es tranquilizador para quienes todavía esperan vacunarse o quienes lo han pospuesto intencionadamente hasta contar con más información. También supone un plus de tranquilidad para quienes sí que han recibido ya una o las dos dosis de la vacuna. Principalmente a los de Pfizer, claro, pero seguramente, como ya decía antes, veamos que el resto de vacunas reciben aprobaciones similares en poco tiempo.