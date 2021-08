Google Maps informará sobre el precio de los peajes

A la hora de planificar una ruta en Google Maps, ya sea en su versión web desde el PC con antelación, o ya subidos en el coche y a punto de iniciar el desplazamiento, uno de los ajustes empleados con mayor asiduidad es, sin duda, el que permite excluir los tramos con peaje de las rutas calculadas por el servicio. Esto es más sencillo en unas zonas que en otras, pero ante la posibilidad, existe bastante preferencia por evitar los peajes.

Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Cierto es que en parte se debe a que en ocasiones la alternativa que proponen no aporta nada, más allá que tener que pasar por caja, pero en otros casos, por lo que he podido hablar con bastantes personas, la razón de evitarlos es el desconocimiento del coste del servicio. En la mayoría de los casos ocurre como con los taxis, no son ni tan baratos como afirman sus responsables ni tan caros como suele pensar todo el mundo.

Así, y según podemos leer en The Next Web, este problema podría estar próximo a desaparecer, puesto que Google Maps empezará a informar sobre el precio de los peajes. Esta función llegará, de momento, solo a Estados Unidos, pero cabe esperar que con el tiempo de el salto a más países, entre los que esperemos que se encuentre España, si bien es cierto que en nuestro país, y para algunos peajes, el precio es dinámico.

Además, y según podemos leer, Google Maps empezará a permitir el pago de diversas opciones de transporte de uso compartido, lo que nos hace pensar que, en relación con esta noticia, también podría empezar a ofrecer el pago de los peajes directamente desde la app de Google. Esta sería una vía muy inteligente, por parte de la compañía, para mejorar la monetización de Google Maps, un servicio tremendamente exitoso pero que, por la vía de los particulares, no genera ingresos directos a los del buscador.

¿Podría algo así llegar a España? Lo cierto es que es posible. Cada vez son más las compañías que ofrecen sistemas de pago automático para peajes. Para este fin Google Maps podría optar tanto por emplear la conexión NFC de los smartphones en los puntos de control de los peajes, como incluso buscar una solución que hiciera innecesario detenerse en los mismos, asociando la matrícula del vehículo a la cuenta del usuario en Google Pay. Si algo así llegar a suceder, tengo pocas dudas, apuesto a que lo usaría.