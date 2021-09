Los anuncios de Windows 11 rompen el sistema operativo

Los anuncios de Windows 11 están dando que hablar. Improductivos y cansinos hasta la saciedad, han terminado por cargase el sistema, en concreto el menú de Inicio y la barra de tareas al bloquear el shell del escritorio de Windows.

No creerías que Microsoft nos libraría de publicidad en su próximo sistema operativo… La estrategia iniciada en Windows 10 (aunque ya había dado sus primeros pasos anteriormente) parece que va a continuar si alguien en Redmond no lo impide. Windows 11 está en fase beta y aún está a tiempo de eliminar anuncios, notificaciones y de paso el software basura Bloatware con el que castiga repetidamente, perjudicando la experiencia de usuario y como en este caso también la estabilidad. Y no sobra de ello en Windows.

El problema estuvo causado por un pequeño archivo que contenía un anuncio para promover las «cualidades e integración» con el sistema operativo de la aplicación de videoconferencia Teams. No es la primera vez que Microsoft promociona uno de sus servicios, pero indudablemente no debería hacerlo a nivel de sistema. Estos anuncios, como los de promoción del buscador Bing, incluso aparecen aunque tengas desactivadas todas las notificaciones.

El resultado ha sido un fallo en la «implementación del servidor» que ha dejado el sistema cuasi inutilizable, bloqueando la barra de tareas, el menú de Inicio y otras aplicaciones de la herramienta de Configuración. Es preocupante porque Windows tiene una tonelada de componentes que conectan con contenido de la nube en un momento dado, desde el fondo de pantalla de bloqueo de Bing hasta Windows Update. Y los anuncios de Microsoft.

Thank you again for your patience #WindowsInsiders – If you were impacted by this issue, you can use the steps added to the top of these blog posts to get back into a working state on your PC:

Build 22000.176 https://t.co/dpwehA9nTJ

Build 22449 https://t.co/oathE7BE5U https://t.co/ouO6sh8vLj

— Windows Insider (@windowsinsider) September 3, 2021