Los requisitos de hardware para Windows 11 siguen siendo tan polémicos como confusos, pero ya tenemos algo claro como dijimos desde el primer día: (casi) cualquier PC podrá instalar Windows 11 sin cumplir los requisitos oficiales. Eso sí, en esos casos puede haber compromisos de los que el usuario tendrá que responsabilizarse porque Microsoft no ofrecerá el mismo soporte que en máquinas compatibles.

Ya conoces la situación. Microsoft elevó las necesidades de hardware mínimo para ejecutar Windows 11 frente a anteriores versiones. El aumento de memoria RAM y de almacenamiento se consideraron razonables y adecuados a la media instalada, pero otros requisitos como el TPM, la UEFI compatible con la función del ‘Arranque seguro’ y los gráficos compatibles con DirectX 12, fueron más conflictivos.

Aunque algún directivo aseguró que Microsoft sería «inflexible» con estos requisitos, al final han terminado por «relajarse» y equipos más antiguos podrán instalar el sistema. Microsoft anunció oficialmente el viernes la ampliación de los procesadores soportados con una selección de la séptima generación de procesadores Intel Core, incluyendo el modelo que usa el Surface Studio 2, recordemos una máquina de 3.000 dólares y relativamente moderna.

El soporte ya lo habían adelantado los principales fabricantes de placas base. También se han sumado a la lista oficial algunos modelos de las series Core X y los profesionales Xeon W, mientras que otro grupo importante como los AMD ZEN 1, que también se han probado internamente, se quedan fuera del listado. De momento… porque ya sabes las vueltas que puede dar el culebrón.

Microsoft también ha vuelto a poner en marcha la aplicación PC Health Check para comprobación de la compatibilidad de equipos. Incluyen las nuevas CPUs y aporta algo más de información sobre la necesidad de habilitar componentes como el TPM o el Secure Boot. La compañía dice que compartirá más información y herramientas para que los profesionales de TI puedan determinar la elegibilidad del hardware en su organización a medida que nos acerquemos a la «disponibilidad general de Windows 11 a finales de este año».

Windows 11 sin requisitos

En una información relacionada, con datos de fuentes internas de Microsoft, The Verge asegura que Microsoft no impedirá que los usuarios instalen Windows 11 en la mayoría de PCs más antiguos. Realmente tampoco podría aunque quisiera. Ya hemos visto hackeos para saltar el programa de compatibilidad e imágenes de disco preparadas para instalarse en cualquier PC.

Pero hay un matiz importante. La instalación de Windows 11 en equipos que no cumplan con los requisitos oficiales solo podrá hacerse desde las ISO, ya que Microsoft sí bloqueará la actualización vía Windows Update desde sistemas operativos como Windows 10.

Con ello, y en la práctica, las especificaciones mínimas reales de Windows 11 pasarán por un procesador de 1 GHz de 64 bits con dos o más núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. El proceso de descarga y uso de las ISO de Windows 11 te lo aclaramos a fondo en este práctico y cualquier usuario puede manejarlas. En equipos compatibles y en los que no.

Compromisos en ciberseguridad

Microsoft no fomentará ni soportará las instalaciones de Windows 11 en equipos que no cumplan con los requisitos oficiales, apostando siempre por ellos como la vía ‘estándar’. Microsoft viene a decir que los que equipos que cumplan pasen a Windows 11 y el resto se queden en un Windows 10 que tendrá soporte hasta 2025. O que compren un PC nuevo con Windows 11 preinstalado.

Microsoft vuelve a poner el foco en la seguridad informática para explicar los requisitos y dice que los PCs no compatibles que ha probado tenían un 52% más de fallos en el kernel, mientras que las CPUs compatibles mostraban una experiencia sin fallos del 99,8%. El gigante del software también explica que el módulo de plataforma confiable (TPM) permite que «Windows 11 sea un verdadero sistema operativo sin contraseña, que aborde el phishing y otros ataques basados ​​en contraseñas que son más fáciles de ejecutar para los atacantes cuando el TPM no está presente».

En cuanto al requisito de arranque seguro de UEFI, «garantiza que un sistema se inicie solo con el código firmado por el fabricante del dispositivo, el proveedor de silicio o Microsoft». Además de una mayor confiabilidad, los procesadores compatibles «aumentan las capacidades de seguridad a nivel de chip y seguridad basada en virtualización (VBS)», aseguran desde la compañía.

Sin soporte o actualizaciones

Microsoft dejó caer a The Verge que es posible que los PCs no compatibles con los requisitos oficiales, pero donde se haya instalado Windows 11, no tengan actualizaciones a nivel de sistema, incluidas las correcciones de seguridad críticas, desde Windows Update o la de los nuevos controladores (más limpio y seguro que Microsoft ha estado alentando a los fabricantes de equipos originales y fabricantes de hardware a adoptar en los últimos años.

Microsoft aún tiene que aclararlo porque no es oficial. Aunque no poder actualizar el sistema podría ser suficiente para disuadir a algunos usuarios de su instalación en equipos antiguos, no sería nada recomendable dejar decenas de millones de equipos sin actualizaciones de seguridad. Y más con un sistema nuevo y soportado, que el proveedor ha consentido (al menos pasivamente) que se instale en máquinas antiguas.

Están dando que hablar estos requisitos como era previsible. Y continuarán hasta el lanzamiento de la versión final y más allá. No se puede reprochar a Microsoft que intente mejorar la seguridad de los equipos, su rendimiento o compatibilidad, pero a estas alturas, con la versión RTM a un mes vista, no se puede seguir en este estado de confusión.