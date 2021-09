Twitch se pone las pilas con las raids de odio

Todavía no han pasado ni dos semanas desde la huelga de streamers y audiencia de Twitch y, por lo que parece, esta reivindicación sí que ha tenido efectos positivos. Y no es para menos, puesto que el seguimiento fue muy superior al que la mayoría, incluido yo mismo, esperaba. Y es que pese a que hasta prácticamente última hora la posición de los grandes streamers fue duda, finalmente una gran mayoría de ellos se sumó a #adayofftwitch, logrando que en la comunidad hispana el paro tuviera una incidencia extraordinaria, muy superior a la que obtuvo en el mundo anglosajón, promotor original de la huelga de Twitch.

Hubo algunas sonadas excepciones, como el caso de Rubius, que sí que emitió ese día, y que como respuesta a ello obtuvo no pocos mensajes de odio por parte de una minoría de los partidarios de la huelga. Personas que, con franqueza, no parecían entender demasiado bien el concepto mismo de la huelga, y que responder con odio a los no participantes suponía llevar más odio a Twitch, precisamente lo que se pretendía combatir.

Sea como fuere, el mensaje de la comunidad a Twitch fue bastante claro: las raids de odio son un problema y la plataforma debe tomar tantas medidas como estén a su alcance para mitigarlas en el mayor grado posible. Y es que hay medidas que solo están a su alcance, por lo que tanto streamers como público están atados de pies y manos. Y una de esas acciones tiene que ver, claramente, con la identificación de los responsables de estas acciones, algo para lo que es necesario contar con elementos de trazabilidad, como la dirección IP de dichos usuarios.

Y finalmente parece que la compañía ha decidido actuar en este sentido, puesto que según podemos leer en Yahoo! Finance, Twitch ha demandado a dos «raiders de odio» vinculados a campañas de acoso automatizadas. En concreto, los dos usuarios contra los que la plataforma ha decidido tomar medidas legales tienen como nombres de usuario CruzzControl y CreatineOverdose, y sus cuentas ya han sido, además, bloqueadas en Twitch.

En la denuncia, Twitch alega que CruzzControl es responsable de una red de aproximadamente 3.000 bots que han estado involucrados en incursiones de odio contra streamers en las comunidades negra y LGBTQIA +. Además de llenar los chats de esos canales con spam racista, homofóbico y sexista, también ha formado a otras personas sobre cómo funcionan los bots para que puedan emplearlos en raids de odio. De CreatineOverdose, Twitch alega que lo ha vinculado directamente a varios incidentes, incluido un episodio del 15 de agosto en el que sus bots afirmaron que eran miembros de Ku Klux Klan.

Ahora Twitch debe intentar averiguar el origen de ambas personas, con el fin de iniciar las acciones legales pertinentes, «Esperamos que esta denuncia arroje luz sobre la identidad de las personas detrás de estos ataques y las herramientas que explotan, los disuada de llevar comportamientos similares a otros servicios y ayude a poner fin a estos viles ataques contra miembros de nuestra comunidad«, ha afirmado un portavoz de Twitch.