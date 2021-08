Huelga en Twitch: ¿qué está ocurriendo y por qué?

El crecimiento de Twitch a lo largo del último año y medio ha sido, sencillamente, espectacular. De ser una plataforma minoritaria, ha pasado a convertirse en un servicio que hace solo un par de días congregó a cientos de miles de personas en el canal de Ibai para ver el debut de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Algunos picos superaron el medio millón de espectadores. Por no hablar de los más de 164.000 viewers que, mientras estoy escribiendo, han recurrido al canal del popular streamer para informarse sobre las últimas horas antes del cierre del mercado futbolístico.

Twitch tiene razones para sentirse muy orgullosa de su crecimiento, esto es indiscutible, pero de la mano de ese crecimiento también han llegado algunos efectos negativos. Uno de ellos ha sido, sin duda, el incremento de la presión por parte de las gestoras de derechos para que persiga y castigue la reproducción de contenidos protegidos en los directos de la plataforma. Esto, como ya te contamos el año pasado, dio lugar a una inesperada ola de amonestaciones a streamers de junio del año pasado.

El peor efecto de su crecimiento, no obstante, lo encontramos en la llegada de determinado tipo de usuarios que, en vez de integrarse en la plataforma accediendo a los canales que les interesan y dejando de lado los que no, han decidido trasladar a Twitch una toxicidad que, por desgracia, ya hemos visto anteriormente en otros servicios y en redes sociales. Su único objetivo es intoxicar y atacar y, como buenos depredadores, tienen ojo a la hora de elegir víctimas.

Ya te hablamos hace algunos días de las raids tóxicas en Twitch, un problema que aunque siempre ha existido en la plataforma, empezó a intensificarse sustancialmente las últimas semanas, primero en el mundo anglosajón, aunque posteriormente se ha extendido al resto de la plataforma. Y como decía, tienden a centrarse en streamers de colectivos que suelen ser víctima habitual de campañas de odio, por lo que los efectos de las mismas pueden ser tremendamente negativos.

Mañana 1 de septiembre no abriré stream y no consumiré Twitch para unirme a la huelga contra las raids de odio y los ataques de bots#ADayOffTwitch ❌ pic.twitter.com/oyh89qqa6d — Elesky 🦋 (@Elesky25) August 31, 2021

La toxicidad en Twitch no es algo nuevo, ya ha pasado más de un año desde el suicido de Reckful y, ya en aquel momento, era evidente que la toxicidad era un problema, y que las plataformas tienen la obligación moral de poner todo lo que esté en su mano para combatirla. Repito, ha pasado un año, y aunque Twitch planteó ciertos cambios a los moderadores (cambios que dependen de ellos, claro, Twitch no ha proporcionado herramientas para facilitarlo) y nada más.

Hace unas semanas empezó a gestarse #ADayOffTwitch, una medida de presión con la que streamers y viewers pretenden recordarle a Twitch que tiene un serio problema con la toxicidad. Así, si descubres que parte de los canales que ves habitualmente no van a emitir durante el 1 de septiembre, ésta es precisamente la razón. Y la convocatoria no solo se dirige a streamers, también se pide a los usuarios de Twitch que no accedan a la plataforma durante todo el día.

A falta de unas horas para que se inicie #ADayOffTwitch, el mensaje parece estar llegando a bastantes streamers de todos los tamaños, que en su mayoría sí que se están pronunciando a favor de la misma. No obstante, el nivel de respuesta no es demasiado alto, al menos de momento, por lo que todavía es una incógnita si la llamada de atención al servicio se dejará notar o, por el contrario, si al final del día los números de Twitch reflejarán que la actividad apenas se ha visto afectada.

Yo, personalmente, sí que tengo intención de sumarme a #ADayOffTwitch. Como decía, hace ya más de un año, a raíz del suicidio de Reckful, reclamé que las plataformas tomaran medidas y, aunque sé que es complicado, no tengo la sensación de que Twitch se lo haya tomado demasiado en serio. Y, personalmente, ver centenares de malnacidos con esvásticas como avatar inundando chats con odio y más odio, se aleja mucho de la plataforma que tanto me gusta.

Y sí, repito, sé que la plataforma no lo tiene fácil, pero es imprescindible que haga algo al respecto, pues de lo contrario, si los responsables de las raids tóxicas ven que pueden seguir actuando con impunidad, y que debido a sus acciones hay streamers que deciden abandonar (temporal o definitivamente) la plataforma, se sentirán más fuertes que nunca y terminarán por convertir Twitch en otro pozo más de odio.