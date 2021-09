Nintendo Switch: posible bajada de precio muy considerable

Sé que mi opinión no es compartida por muchos, pero llevo mucho tiempo pensando que la Nintendo Switch es una buena consola, pero que su precio es excesivo. El año pasado, con el boom de Animal Crossing, se dio la circunstancia de que varias de mis amistades se engancharon mucho, y en aquel momento llegué a plantearme el comprarla, pero en aquel momento no había stock, y los precios de las pocas unidades de segunda mano que se podían encontrar en el mercado me parecían absolutamente abusivos.

Con esto lo que quiero decir es que no critico la Nintendo Switch como tal, al contrario, me parece una propuesta muy interesante, y con un formato que ya ha sido adoptado por Steam para su esperada Steam Deck. Una portátil que puedes llevarte a cualquier parte, y que luego mediante un dock puedes conectar a la tele para jugar en pantalla grande es, y creo que esto es indiscutible, una opción de lo más interesante.

En alrededor de cuatro años y medio en el mercado, y con cada vez más rumores que hablan de la esperada Nintendo Switch 2, el precio de la Nintendo Switch se ha mantenido prácticamente inamovible, con solo algunas ofertas puntuales y, seamos francos, a día de hoy pagar 329 euros por un dispositivos con esos componentes y esas características se hace un tanto excesivo. La buena noticia es que es posible que la gran N sea consciente de ello y haya decidido remediarlo.

Info Nintend’Alerts – La console Nintendo Switch devrait baisser à partir de lundi et se vendre autour de 270€. C’est la première baisse depuis la sortie en mars 2017.

➡️ https://t.co/fEhbIUtSeh pic.twitter.com/Jx65zr18gy — Nintend’Alerts (@nintendalerts) September 9, 2021

Y es que, según podemos leer en un tweet de Nintend’Alerts, y es que tan pronto como el próximo lunes, el precio de la Nintendo Switch podría descender hasta los 270 euros (esta es la cantidad que indica el tweet, aunque es más probable que hablemos de 269,95 euros) en un reajuste de su precio. Es decir, que no hablaríamos de una rebaja temporal, sino de que el nuevo precio de la Nintendo Switch quedaría establecido, de manera permanente, en dicha cantidad.

Aunque pueda parecer que es un poco pronto para hablar de ello, en realidad muchos fabricantes ya están trabajando con la vista puesta en la próxima campaña navideña, y con los problemas de stock que siguen afectando a PlayStation 5 y Xbox Series, Nintendo podría aprovechar esa situación de vacío ofreciendo su consola por un precio 60 euros más bajo del que ha tenido hasta ahora. Si Sony y Microsoft no consiguen satisfacer la demanda existente, la Nintendo Switch con su nuevo precio puede terminar siendo la gran beneficiaria de esta situación.