Matrix Resurrections: ¿qué nos cuenta el tráiler?

Solo han pasado dos días desde la publicación del primer tráiler de Matrix Resurrections, la nueva entrega de la mítica saga que, casi dos décadas después de su último estreno en salas, Matrix Revolutions, ha generado unas enormes expectativas y también muchas dudas entre todos los que, en algún momento de estos más de 20 años entre el estreno de la primera parte y ahora, han disfrutado de las aventuras de Neo, Trinity, Morfeo y compañía.

Durante estos meses hemos escuchado todo tipo de conjeturas que se apoyaban en filtraciones y demás. En principio se relacionaban, sobre todo, con la presencia y ausencia de actores de la trilogía clásica. El tráiler nos ha mostrado lo que esperábamos, es decir, que en Matrix Resurrections contaremos con Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss en los papeles de Neo/Thomas Anderson y Trinity, pero no veremos ni a Laurence Fishburne ni a Hugo Weaving interpretando a Morfeo y al Agente Smith, respectivamente. Aunque no la hemos visto en el tráiler, sí que se espera también a Jada Pinkett Smith, repitiendo en el personaje de Niobe.

En lo referido a nuevos personajes, aunque quizá esto habría que entrecomillarlo, el primer tráiler de Matrix Resurrections nos muestra nada más empezar a Neil Patrick Harris, como el terapeuta con el que Neo, en el rol de Anderson, está pasando visita. Su primera frase es, recordemos, «He tenido sueños que no son solo sueños», que se acompaña de una rápida ráfaga de visiones precisamente de esos sueños, una imágenes que conviene analizar al detalle, pues aportan mucha información.

Pero antes incluso de eso, el tráiler de Matrix Resurrections se inicia con una imagen 3D de lo que parece una calle de San Francisco. Su aspecto es claramente irreal, se nota a la legua que no es imagen real. Podemos pensar que esto es fruto de las prisas para hacer el tráiler, pero en otra lectura, también nos conecta con la imagen claramente irreal del final de Matrix Revolutions, el cielo de colores diseñado por Sati en homenaje a Neo. También vemos un evidente cambio en el color, que resulta más cálido de lo que estábamos acostumbrados a ver en la trilogía original.

Pero volvamos al encuentro con el terapeuta (y el gato negro, otro referente clásico en la saga). ¿Qué vemos a Neo recordar en nuestra primera toma de contacto con Matrix Resurrections?

Neo ve el código de Matrix en una calle por la que camina.

Una persona con código que dispara a Neo, que es capaz de coger la bala con su mano.

Neo, adulto y con los ojos dañados (tal y como terminó en Matrix Revolutions), siendo reconectado a Matrix por las máquinas.

Morfeo en un tiroteo.

Dos manos que, al unirse, generan una luz blanca.

Una réplica de la primera escena de Matrix, con Trinity de espaldas, en lo que parece un intento de detención.

Neo desconectándose, de nuevo, de Matrix.

Y de ahí el tráiler de Matrix Resurrections vuelve a la consulta de Neil Patrick Harris.

En los últimos días, a raíz de la sinopsis de Matrix Resurrections publicada por Warner Bros se ha especulado con la posibilidad de que esta película parta del punto donde lo dejó la primera, excluyendo por lo tanto del canon tanto lo ocurrido en Reloaded y Revolutions como, eventualmente, también parte de lo que nos contaron en The Animatrix, como la historia del Osiris y Kid’s Story, que enlazan con la trama de la segunda y la tercera entrega.

Matrix Resurrections: ¿Continuación de Revolutions o nuevo canon?

No digo que no sea posible, pero la imagen de Neo con los ojos dañados siendo reconectado a Matrix me hace pensar que no será así, que todo lo producido hasta ahora se mantendrá como canon. Y, si no me equivoco, Matrix Resurrections nos situará en el año 2899, cerca del final de la séptima versión de Matrix, como consecuencia de la anomalía sistémica que tan profusamente le explicó el Arquitecto a Neo en la segunda entrega de la saga.

Algunos elementos del tráiler nos podrían hacer pensar que Matrix Resurrections emulará la historia de la primera película: La joven con el conejo blanco tatuado en el hombro, Morfeo ofreciéndole a Neo la pastilla roja, el combate entre ambos en el dojo… Sin embargo hay algunos matices que creo que pueden marcar diferencias y que nos indican que no es así.

Por ejemplo, la joven del conejo blanco, interpretada por Jessica Henwick tiene el pelo de color azul. ¿Un detalle sin importancia? Puede que sí, o puede que no, igual que el color de las gafas y la ropa de Neil Patrick Harris, también azules. Como las pastillas que el terapeuta le prescribe a Neo, y que no sabemos el tiempo que lleva tomando, pero que vemos que están muy presentes en su vida. El azul, ya lo sabemos, se asocia a la permanencia en Matrix, a la continuidad. ¿Realmente que su pelo sea azul es una coincidencia que no significa nada? Me cuesta creerlo. Veo mucho azul en Matrix Resurrections, y pienso que hay una razón.

La vida de Thomas Anderson en Matrix Resurrections parece bastante más desahogada que en Matrix, lo que nos invita a pensar que, cuando fue reintroducido, tras combatir con Smith al final de Revolutions y quedar inconsciente en Zero One, la ciudad de las máquinas, se dio inicio a la séptima versión de Matrix y fue introducido en la misma, momento desde el cuál ha sido controlado por diversos elementos del sistema (como el terapeuta) para mantenerlo ignorante y apaciguado.

¿Y qué pasa con Morfeo? ¿Y con Trinity? El primero murió en The Matrix Online, el MMO de principios de siglo, y la segunda lo hizo en Revolutions, cuando pilotando la nave de Niobe tuvo que realizar una maniobra evasiva, que la llevó a ver por primera vez en su vida el cielo real, para luego caer de nuevo y colisionar. ¿Cómo es posible que estén de vuelta en Matrix Resurrections? No parece casual, después de todo, que su apellido sea Resurreciones, ¿verdad?

En uno de los planos en los que Neo y Trinity aparecen juntos, podemos ver como parte de su pelo es código de Matrix. ¿Quizá en Matrix Resurrections Trinity es solo software? Tendría sentido pensarlo, más aún cuando, más adelante en el tráiler, intuimos que tiene unos poderes que nunca vimos en ella. Sin embargo, y también en el tráiler, vemos imágenes de cómo es desconectada de Matrix. ¿Podría ser un flashback? No puedo negarlo, pero me extrañaría bastante. ¿Quizá no estaba muerta? ¿O fue clonada por la máquina? ¿Y si en esta séptima versión de Matrix Neo es importante, pero es en Trinity sobre quién recae el rol de «La Elegida»? Podría ser muy interesante.

Sea como fuere, Neo parece estar viviendo la vida de Anderson, pero parece que una serie de encuentros van a desencadenar que termine por recordar quién es. Además, por supuesto, de Trinity y de Neo, y del enigmático personaje protagonizado por Jessica Henwick, hay una aparición rápida pero muy interesante. Me refiero al personaje interpretado por Priyanka Chopra Jonas, a la que es difícil no asociar a Sati, la protegida del Oráculo, y que en Matrix Resurrections podría interpretar al Oráculo o a una evolución del mismo. Recordemos que Sati era el primer software sin una función definida, nacido simplemente del deseo de sus progenitores, a los que Neo conoce en el limbo de Matrix.

Con respecto a Morfeo, en Matrix Resurrections vemos a una versión más joven del mismo interpretada por Yahya Abdul-Mateen, y parece que en esta ocasión, en esta versión de Matrix, presenciaremos su propia epifanía, pues se nos muestra como su reacción ante los espejos es similar a la de Neo en Matrix, tras haber tomado la pastilla roja. No obstante, y aunque vivamos este proceso, sin duda será anterior al de Neo, pues vemos como, una vez más, es Morfeo el responsable de hacerle elegir entre la pastilla roja y la azul.

Así pues, parece que en Matrix Resurrections veremos a Neo, a Trinity y a Morfeo llevar a cabo sus viajes (¿de ahí sus resurrecciones?) para volver a ser quienes fueron al final de la sexta versión de Matrix. La gran duda es, ¿qué los desencadena? Aquí es donde el personaje de Jessica Henwick podría ser la clave. Ya sabemos que la profecía era una invención del arquitecto para gestionar los «reinicios» de Matrix, ¿veremos cómo es la propia máquina la que activa todo el proceso? ¿Y cómo se justificará que el arquitecto no cumpliera con la palabra dada al Oráculo? ¿Sabremos qué ocurrió con Sion entre la sexta y la séptima versión de Matrix?

A lo único a lo que no he conseguido encontrarle explicación alguna del tráiler de Matrix Resurrections es a la razón por la cual Neo tiene un patito de goma en la cabeza cuando se está dando un baño. Pero dado que siento una especial simpatía por los patitos de goma, me lo tomo como una simple licencia humorística que, entre tanta tensión como nos espera en la película, creo que será algo a agradecer.

¿Qué opinas tú? ¿A qué conclusiones has llegado tras ver el primer tráiler de Matrix Resurrections? ¿Planeas ir a verla (yo desde luego que sí, el mismo día del estreno a ser posible)? ¿Qué expectativas tienes?