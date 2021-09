Android 12 podría debutar el 4 de octubre

Desde que, allá por febrero, pudimos ver las primeras imágenes de Android 12, no hemos dejado de ir recibiendo información, primero en forma de rumores, y a partir de la publicación de su primera beta ya con lo que estas versiones de prueba para los desarrolladores nos han ido mostrando de la próxima gran iteración del sistema operativo de Google para smartphones y tablets.

Hace solo unos días, Google publicó la beta 5 de Android 12, y aquí te contamos como probarla. Salvo imprevistos que se detecten durante esta última fase de prueba, y esto es algo muy poco probable, ésta será la última beta, la más estable y la que ya nos da una imagen prácticamente completa de cómo será la primera versión estable de Android 12. Dicho de otra manera, son semanas, no meses, lo que nos separa de su lanzamiento oficial.

Google todavía no ha facilitado una fecha, pero hoy podemos leer en The Verge sobre una filtración muy interesante, y que apunta a que el lanzamiento oficial de Android 12 podría producirse el próximo lunes 4 de octubre. En concreto, el documento sería una comunicación que Google suele emplea para informar a los integradores de Android sobre plazos relacionados con la aprobación de compilaciones de software para cada versión del sistema operativo. En dicho documento, se reflejan, claro, las fechas de publicación.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that’s when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0

