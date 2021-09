Mozilla se salta las trabas de Microsoft para cambiar el navegador web por defecto en Windows 11

En unas pocas semanas Windows 11 saldrá a la luz y, tal y como llevamos viendo desde que se anunció, pero sobre todo desde que se puede probar, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft traerá muchas de cal y otras tantas de arena, es decir, novedades positivas y todo lo contrario. De este último grupo destaca el procedimiento para cambiar las aplicaciones predeterminadas del sistema, con especial atención a los navegadores web.

La historia viene de lejos y trata del afán de Microsoft por anteponer sus propias aplicaciones a las de la competencia, dificultando la tarea con artimañas varias si es preciso y e intentando justificarlo todo con el mantra de la seguridad. Así, mientras que en Windows 10 poner a Microsoft Edge como navegador web por defecto consiste en pulsar un simple botón en el propio navegador, para hacerlo con otro es necesario entrar en los ajustes del sistema para aplicar el cambio.

En Windows 11, no obstante, será más enrevesado: en el caso de estar usando un navegador alternativo y querer poner Microsoft Edge será igualmente sencillo y bastará con pulsar un botón en las preferencias del navegador; pero en el caso de querer poner cualquier otro navegador por defecto… Hay tabarra de por medio y se extiende a cualquier otra aplicación con la que quieras hacer lo propio, sea el navegador web, el reproductor de audio o vídeo, el visor de imágenes, etc.

En resumen, para poner un navegador web por defecto en Windows 11 tendrás que pasar por la sección de aplicaciones predeterminadas de los ajustes del sistema y elegir la aplicación concreta con la que abrir todos las extensiones de archivo y protocolos asociados a la misma. En el caso de un navegador web, por ejemplo, HTM, HTML, SHTML XHT, XHTML, HTTP, HTTPS… Una ‘jugada’ que no está nada clara y que parece buscar más el enredo que la seguridad que clama Microsoft.

Señalábamos en la entrada que le dedicamos al tema que probablemente «Microsoft pretende ofrecer más control a los usuarios», sin embargo, eso no justifica de ninguna manera en no ofrecer una opción global en relación al tipo de aplicación. Y ojo, porque si esto es tal cual con aplicaciones como los reproductores de audio y vídeo o los visores de imágenes, la paliza que se van a pegar algunos para personalizar su sistema no va a estar nada mal.

¿Mozilla al rescate? Es lo que cuentan en gHacks, al menos en lo que a los navegadores web se refiere. Cuentan en este medio que la compañía habría desarrollado un método a base de ingeniería inversa con el que poder poner a Firefox como navegador web por defecto de una forma tan sencilla como con Microsoft Edge. Esté método, además, sería ya plenamente funcional con Firefox 91 en Windows 11.

La buena noticia es que si Mozilla ha hecho esto, a tenor de que Firefox es software de código abierto, otros desarrolladores podrían valerse de la técnica para hacer lo mismo con sus navegadores web. La más que probable mala noticia, es que no sería de extrañar que Microsoft tapase el agujero que hayan usado para colarse y volver a capar la posibilidad de marras. habrá que verlo.