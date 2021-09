Mañana tendrá lugar, a las 19.00 (hora española peninsular) California Streaming, el evento de Apple en el que, con total seguridad, viviremos la presentación del iPhone 13, la nueva iteración del smartphone de los de Cupertino. Ninguna duda a ese respecto, pero claro, se hace muy, muy extraño pensar que la presentación se dedicará exclusivamente al smartphone. Podemos apostar a que Apple tendrá más ases en la manga para este evento.

En primer lugar nos encontraremos con los entrantes. Posiblemente algún anuncio relacionado con sus programas de responsabilidad social corporativa. ¿Quizá en relación con la reducción de emisiones? No hay ningún indicio sobre qué, esto es una teoría muy personal, pero Apple le ha cogido el gusto a dar relevancia a sus acciones sociales. Algo que, por otra parte, me parece lo más normal del mundo.

Posteriormente, quizá nos encontremos con algún anuncio en relación con servicios de la compañía. ¿Quizá un paso más en la expansión internacional de Apple Card? ¿Algún anuncio sobre el catálogo de Apple TV+? ¿Tal vez el salto de Apple News+ y/o Apple Fitness+ a otros mercados? No se ha escuchado nada al respecto, así que esto también es solo una especulación. Sin embargo, me cuesta mucho pensar que los de Cupertino den comienzo a la presentación directamente con los platos fuertes.

Tras una presentación y estos anuncios menores, llegará el momento de los dos grandes anuncios, es decir, los que consideramos que son los más probables, y tampoco está claro en qué orden se producirán. En cualquier caso, hablamos del Apple Watch Series 7 y, claro, el iPhone 13. Y de confirmarse que estos son los dos protagonistas, tengo la corazonada de que debutarán en este mismo orden, primero el reloj inteligente y después el smartphone.

Estos no son, no obstante, los únicos dispositivos que podrían debutar mañana. Durante las últimas semanas se han producido varios rumores que apuntan a que California Streaming podría suponer también el debut de la nueva generación de AirPods, los auriculares inalámbricos de Apple. A principios de año pensamos que iban a presentarse en marzo, pero finalmente no fue así. Ahora, de nuevo, escuchamos señales, ¿será cierto esta vez?

¿Y qué otra actualización llevamos esperando ya mucho tiempo? Sin duda la del iPad Mini, el que más tiempo lleva esperando una renovación. Su última actualización de «tripas» se produjo en 2019 y, en lo referido a su diseño, debemos echar la vista aún más atrás. Hace un par de meses tuvimos noticias sobre ese esperado rediseño y, salvo que Apple tenga previsto un evento más este mismo año, California Streaming sería el momento perfecto para anuncio y presentación, y que esta nueva versión del iPad Mini llegue a la campaña navideña.

Sea como fuere, mañana por la tarde estaremos al pie del cañón, preparados para informarte en profundidad sobre todo aquello con lo que Apple nos sorprenda, sea o no sea una sorpresa.

Más información: Apple