Cómo instalar Windows 11 Home sin conexión a Internet

Remontándonos al pasado mes de junio, cuando las primeras versiones de Windows 11 se lanzaron entre los usuarios de Windows Insiders (para ser más tarde filtradas), se descubrió que Microsoft había bloqueado la instalación del sistema operativo para que éste no se completara si no había una conexión a Internet disponible en el dispositivo, lo que finalmente obligaba a iniciar sesión con una cuenta de Microsoft.

Por desgracia, aunque no tardaron en surgir algunas soluciones para evadir esta restricción, Microsoft parecía estar enfocada en volver a bloquear todos estos métodos. Sin embargo, parece ser que todavía podremos hacer uso de uno de ellos, permitiéndonos completar la instalación de Windows 11 Home sin la necesidad de estar conectados a la red.



Así lo demostraba y explicaba un usuario en los foros de Neowin, quienes han compartido ahora un clip explicativo recopilando este método. Bajo el único requisito de uso de la compilación 22000.184, a continuación os explicaremos paso a paso todo el proceso a llevar a cabo:

Lo primero de todo será inicial normalmente el proceso de instalación de Windows 11 Home Una vez lleguemos al paso «Vamos a conectarte a una red», presionaremos de manera simultánea las teclas Shift + F10 en nuestro teclado Haciendo esto, se abrirá una ventana del símbolo del sistema, en la que escribiremos el comando «taskmgr», ejecutándolo al presionar la tecla Enter en nuestro teclado Tras esto, abriremos y expandiremos la ventana de Administrador de tareas y pulsaremos sobre más detalles, buscando una opción llamada «Flujo de conexión de red» Haciendo clic derecho sobre ella, seleccionaremos la opción para «Finalizar tarea» Tras esto, tan solo tendremos que regresar a la Configuración de Windows 11 y continuar el proceso normal para agregar una cuenta local

Como se puede ver en el vídeo, una vez terminado, al no tener una conexión a Internet, algunos íconos no se cargarán correctamente, ya que las aplicaciones aún no se habrán descargado. Pero no te preocupes, no has hecho nada mal. De hecho, ocurrirá algo similar con algunas aplicaciones de actualidad del sistema, que si bien se podrán ejecutar, no podrán cargar nada.

Tras completar la instalación con este método, podemos conectarnos a Internet para permitir que Windows termine de descargar las aplicaciones normalmente, incluso sin haber iniciado sesión con una ID de Microsoft, la cual por el momento parece tampoco ser necesaria para seguir usando el sistema operativo.

Dicho esto, tal y como hemos visto en anteriores ocasiones, no sería de extrañar que Microsoft acabe lanzando algún tipo de parche para obligarnos a registrar una cuenta oficial. Aunque por el momento se trata una buena manera de disfrutar previa y libremente de este sistema operativo antes de su lanzamiento oficial el próximo 5 de octubre.