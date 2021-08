La fecha de lanzamiento de Windows 11 había dado mucho de qué hablar. En numerosos rumores y filtraciones habíamos ido viendo fechas muy dispares que, al final, coincidían en una cosa, dicho sistema operativo iba a llegar en el mes de octubre, una previsión que, al final, se ha cumplido, ya que el gigante de Redmond ha confirmado que su lanzamiento se producirá el 5 de octubre.

Así de claro es el «tweet» de Microsoft sobre el lanzamiento de Windows 11, que podéis encontrar adjunto al final de este artículo. En él, también podemos ver un pequeño guiño del gigante a la fecha 11.11 (once de noviembre) que, sin duda, habría sido «perfecta» por la nomenclatura de dicho sistema operativo. Sé lo que estás pensando, ¿y si era perfecta, por qué no la ha utilizado Microsoft? Pues porque no querían esperar tanto para su lanzamiento, según la propia compañía.

Es importante tener claro que, aunque Windows 11 vaya a llegar el 5 de octubre, esto no quiere decir que su lanzamiento se vaya a producir de forma global y sin ningún tipo de control, de hecho, como vamos a ver a continuación, ocurrirá todo lo contrario. Microsoft ha explicado que el despliegue de Windows 11 se producirá de una manera gradual, tanto que, en algunos casos, puede que ciertos usuarios no reciban el aviso de que pueden actualizar gratis a dicho sistema operativo hasta mediados de 2022. Sí, habéis leído bien.

Qué puedo decir, teniendo en cuenta mis últimas experiencias con las actualizaciones de Windows 10, creo que es un enfoque acertado. Mejor optar por un lanzamiento lento y gradual, pero pisando sobre seguro para minimizar el impacto de posibles errores graves, que llevar a cabo un despliegue acelerado que tenga como consecuencia precisamente todo lo contrario.

Pues es muy sencillo. Aquellos que tengan un PC totalmente compatible y que haya sido validado a nivel interno en las pruebas de Microsoft recibirán, si cuentan con una clave activada de Windows 10, un aviso de que pueden actualizar gratis a Windows 11. No sabemos cómo se mostrará dicho aviso, pero imaginamos que los de Redmond tendrán pensado algo «atractivo».

Aquellos que tengan un equipo compatible en todos los sentidos, y que cumpla con los requisitos mínimos, pero que no tenga ese nivel de validación, tendrán que esperar. Como hemos dicho, la espera puede ser variable y demorarse, en algunos casos, hasta mediados del año que viene. Si te encuentras en este caso, podrás forzar la instalación de la actualización, o hacer una instalación limpia utilizando una ISO, pero no te lo recomiendo, ya que podrías acabar encontrándote con problemas de mayor o menor gravedad. Espera, es la opción más fiable y segura.

Si utilizas Windows 7 o Windows 8 y quieres instalar Windows 11, tendrás que realizar una instalación desde cero. La actualización desde Windows 10 es gratuita, ya lo hemos comentado, y también lo es desde Windows 7 y Windows 8, pero debes utilizar tu licencia de dichos sistemas operativos para poder activar Windows 11, así que tenla a mano antes de iniciar el proceso.

Por su parte, los que no tengan un PC compatible en todos los niveles, podrán llevar a cabo una instalación limpia de Windows 11, pero tendrán que tener claro que:

Finalmente, también empezaremos a ver, a partir de dicha fecha, los primeros equipos con Windows 11 preinstalado (PCs, portátiles, étc). Windows 11 supondrá una renovación importante, tanto a nivel de diseño como de rendimiento, y contará con nuevas funciones interesantes que lo convertirán en un sistema operativo de última generación muy atractivo para los usuarios más avanzados.

As perfect as 11.11 *would* be, we just couldn’t wait any longer to make #Windows11 available. Get it October 5th, and read all about it now.

— Windows (@Windows) August 31, 2021