Corsair M65 RGB Ultra: un clásico que sigue evolucionando

Seguro que al leer el nombre del Corsair M65 RGB Ultra, los más conocedores del mercado de los ratones de gama alta no han tardado ni un instante en darse cuenta de que estamos hablando nada menos que de la nueva generación del Corsair M65, un dispositivo que llegó al mercado hace ya cerca de 10 años. A lo largo de los mismos, Corsair ha lanzado varias revisiones, como el M65 Pro RGB y el M65 RGB Elite, que hoy ven en el Corsair M65 RGB Ultra un nuevo paso evolutivo.

Además, el Corsair M65 RGB Ultra llega con algo que parte de los usuarios llevaban ya tiempo pidiendo, que no es otra cosa que una variante inalámbrica. No obstante, no hay que olvidar que estamos hablando de un ratón diseñado para el segmento del mercado del gaming, en el que una de las prestaciones más demandadas por los usuarios es la velocidad. Para garantizar el rendimiento en este sentido, el Corsair M65 RGB Ultra Wireless permite optar por conectividad Slipstream Wireless o Bluetooth con, según afirma Corsair, menos de un milisegundo de latencia.

En el caso del modelo inalámbrico, su batería proporciona hasta 120 horas de autonomía, por lo que será posible emplearlo durante varias sesiones de juego sin tener que preocuparse de que estas se vean interrumpidas por un bajo nivel de carga. Y en cuanto a su alcance, el ratón puede encontrarse a una distancia de hasta 20 metros del PC y mantendrá su conexión al mismo.

El Corsair M65 RGB Ultra y su variante inalámbrica comparten, claro, el diseño, que mantiene los elementos característicos de la familia, como su inconfundible aspecto y su fabricación en aluminio, que permite una construcción sólida en un dispositivo que, al tiempo, resulta ligero y cómodo. Además, a este respecto, y como ya es tradición, tanto la versión cableada como la inalámbrica del ratón cuentan con su conocido sistema de peso ajustable, dentro de un rango de 18 gramos, para ajustarse a las preferencias de cada usuario.

Para la captura de movimiento, los Corsair M65 RGB Ultra cuentan con un sensor óptico Corsair Marksman que ofrece una resolución de 26.000 puntos por pulgada que, para ajustarse al máximo a las preferencias del jugador, se pueden llegar a ajustar incluso en pasos de un solo píxel por pulgada. A esto se suman sus botones Corsair Quickstrike y los switches ópticos Omron. Para procesar todas estas señales, el ratón emplea el sistema Corsair Axon de 8.000 hercios en el modelo cableado, o Slipstream Wireless de 2.000 hercios para la versión inalámbrica.

No obstante, de sus novedades lo que más me ha llamado la atención es la tecnología Sensor Fusion. Este desarrollo tecnológico permite detectar, mediante su giroscopio y acelerómetro de seis ejes, cuando el ratón se levanta. En este caso, y de manera instantánea, evita los movimientos involuntarios que se producen, por ejemplo, cuando levantamos el ratón para recolocarlo de manera que nos resulte más cómodo.

Por supuesto, los Corsair M65 RGB Ultra son programables mediante Corsair iCue. Además, y gracias a Sensor Fusion, tendremos la posibilidad de configurar el ratón para que identifique y responda a gestos de inclinación voluntaria del mismo. Por ejemplo, podremos configurar acciones como recargar un arma simplemente elevando levemente parte del ratón.

Los ratones M65 RGB Ultra y M65 RGB Ultra Wireless ya se encuentran a la venta en la página web de Corsair, y su precio es de 79,99 euros para la versión cableada y de 129.99 euros para la inalámbrica.