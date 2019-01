El Corsair M65 RGB Elite ha sido una de las estrellas del catálogo de productos para gaming que la compañía estadounidense acaba de presentar en el CES 2019, un evento que como sabemos reúne a lo más selecto del mundillo tecnológico.

Este modelo se presenta como un ratón para gaming que por precio encaja en lo que podemos considerar como gama media, pero que por calidad de construcción y nivel de prestaciones está en un nivel más propio de la gama alta.

Lo dicho ya nos permite anticipar que el Corsair M65 RGB Elite tiene un valor calidad-precio de primera, pero con esa descripción solo estamos arañando su superficie. He tenido la oportunidad de probarlo durante varias semanas, y en este artículo os voy a contar todas sus claves y mi experiencia personal para que tengáis claro todo lo que podéis esperar de este ratón.

Antes de empezar damos las gracias a Corsair España por enviarnos una muestra con tiempo más que suficiente y por dejarnos trabajar con total libertad. Sin más, empezamos.

Corsair M65 RGB Elite: vistazo previo y especificaciones

El Corsair M65 RGB Elite viene en una caja muy discreta y sencilla. La sobriedad del embalaje encaja a la perfección con la línea del ratón, que como vemos en las imágenes tiene un diseño que encaja con lo que podemos esperar de un producto gaming, pero sin excesos.

En lo personal debo decir que es uno de mis diseños favoritos, junto con el Corsair Dark Core RGB SE, un ratón de gama alta que ya tuvimos la oportunidad de analizar hace unos meses en este artículo.

Las primeras sensaciones que transmite el Corsair M65 RGB Elite son buenas. Tenemos un cuerpo fabricado en aluminio, un material que consigue una alta durabilidad sin sacrificar dimensiones ni peso. Está rematado en plástico de alta calidad con un tacto rugoso de los laterales facilita el agarre. El cable trenzado redondea un conjunto sobresaliente.

Además de la clásica rueda central para hacer scroll arriba y abajo tenemos un total de ocho botones. Uno de ellos está resaltado en color rojo y ubicado en el lateral izquierdo, de manera que podemos pulsarlo fácilmente con el pulgar. Se identifica como “botón de francotirador”, un apodo que le viene como anillo al dedo, ya que permite reducir la sensibilidad para mejorar nuestra puntería en disparos de precisión.

En la parte trasera incorpora, además, un sistema de pesas que podemos personalizar con gran facilidad. Esto nos permitirá adaptar el peso del ratón a nuestras preferencias, tanto en general como en función de cada juego en concreto.

Pasamos ahora a repasar sus especificaciones clave para que tengáis agrupadas todas las características fundamentales del Corsair M65 RGB Elite:

Construcción en aluminio y plástico.

Sensor óptico PMW3391 de hasta 18.000 DPI.

Sistema de pesos personalizable fácil de utilizar.

Interruptores OMRON con una vida útil de 50 millones de pulsaciones.

8 botones personalizables.

Sistema de iluminación LED RGB personalizable en dos zonas.

Memoria integrada para almacenar perfiles en el ratón.

Compatible con el software Corsair iCUE.

Cable trenzado de 1,8 metros.

Polling Rate (USB): 1.000 Hz/500 Hz/250 Hz/125 Hz.

Peso: 97 gramos sin utilizar ninguna pesa (115 gramos con las pesas).

Corsair M65 RGB Elite: experiencia de uso

La instalación y configuración del Corsair M65 RGB Elite es muy sencilla. Nada más conectarlo al puerto USB el ratón empieza a funcionar, aunque para sacarle todo el partido debemos descargar e instalar el software gratuito iCUE de Corsair.

Gracias a las últimas actualizaciones que ha recibido dicho software la interfaz ha mejorado de forma notable y resulta muy fácil de utilizar. En él podemos encontrar cinco grandes opciones que nos permitirán ajustar y personalizar el Corsair M65 RGB Elite: acciones, efectos de iluminación, DPI, rendimiento y calibración de superficie.

Como vemos es un menú muy amplio que toca todos los frentes: podremos crear macros y definir las acciones de cada botón, crear efectos de iluminación o sincronizar con otros dispositivos Corsair, ajustar el nivel de DPI, reducir o aumentar la velocidad del puntero y calibrar el ratón en función de la superficie en la que vayamos a utilizarlo.

El agarre del Corsair M65 RGB Elite se define como “tipo garra”. En general prefiero el agarre tipo palma, pero la ergonomía de este ratón es tan buena que me sentido cómodo desde el principio. Estoy acostumbrado a la interfaz del software iCUE, así que configurarlo a mi gusto apenas me ha llevado unos minutos.

He utilizado el Corsair M65 RGB Elite tanto en mi trabajo diario como en juegos para tener una experiencia más concreta y poder ofreceros una valoración más precisa. Para el día a día lo he utilizado sin pesas y la experiencia ha sido totalmente positiva: cómodo y con una precisión absoluta, algo que he comprobado recortado imágenes de forma manual para ajustar la resolución “al milímetro”.

Sin embargo debo decir que donde realmente brilla este ratón es en juegos, especialmente en los de acción en primera persona. He jugado con él a Destiny 2, DOOM 2016 y League of Legends y las sensaciones que me ha transmitido son muy positivas. La respuesta y la precisión es sobresaliente, y gracias al botón de francotirador, que como dijimos reduce los DPI al pulsarlo para mejorar la precisión, he podido salir airoso de encuentros complicados en el modo jugador contra jugador (Crisol y Gambito) del conocido título de Bungie.

En League of Legends la experiencia también ha sido muy buena. Normalmente juego con el lanzamiento rápido de habilidades activado, así que la precisión del ratón es fundamental para mi, y en este caso ha sido perfecta.

Notas finales

El Corsair M65 RGB Elite es un ratón con un aspecto sobrio pero elegante. Su calidad de construcción está fuera de toda duda y se deja notar tanto en los acabados como en los componentes que ha utilizado Corsair.

Su marco de aluminio y el plástico de alta calidad están acompañados de un sensor óptico de hasta 18.000 DPI, que unidos a los interruptores OMRON garantizan una buena experiencia de uso y una larga vida útil. La iluminación LED RGB y el software iCUE completan un conjunto sobresaliente, y el precio eleva al Corsair M65 RGB Elite a lo más selecto de la gama media.

Si buscas un ratón para gaming, tienes un presupuesto ajustado y quieres centrarte sobre todo en juegos de acción en primera y tercera persona, como Fortnite, PUBG, Destiny 2, y las sagas Call of Duty y Battlefield deberías tener muy en cuenta el Corsair M65 RGB Elite. Es una apuesta segura.