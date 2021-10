Google Pixel 6 Pro: un tope de gama muy respetable

De la mano del Pixel 6, y como ya esperábamos, esta tarde también hemos vivido la presentación del esperado Google Pixel 6 Pro, el flagship de los del buscador y que, como ya viene siendo habitual, cuenta con unas especificaciones técnicas bastante respetables, pero que destaca principalmente por los trabajos llevados a cabo por los equipos de ingeniería de Google (tanto de software como de hardware) para brillar con luz propia en el apartado fotográfico.

Y es que, al igual que ya empezara a hacer Apple hace algunos años con su iPhone, Google también ha asumido que los teléfonos móviles prácticamente han dinamitado el mercado de las cámaras fotográficas de consumo, algo comprensible, dado que para un uso casual, las prestaciones fotográficas que ofrecen los teléfonos móviles actuales cumplen de sobra con las necesidades de la inmensa mayoría. Y por supuesto, este Google Pixel 6 Pro no es una excepción al respecto.

Pero empecemos por el principio. Lo primero que vemos en el Pixel 6 Pro es su pantalla always on AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ (1.440 x 3.120 puntos) en una proporción de aspecto 19,5:9, con una densidad de 512 puntos por pulgada. Cuenta con una frecuencia de refresco de hasta 120 hercios, una relación de contraste 1.000.000:1, color de 24 bits y soporte HDR. Para su protección, el Pixel 6 Pro monta Gorilla Glass Victus.

En el interior del Pixel 6 Pro encontramos, claro, el SoC Tensor de Google, acompañado del coprocesador Titan 2, dedicado en exclusiva a funciones de seguridad. Estos se apoyan en unos generosos 12 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y en un soporte de almacenamiento que puede ser de 128, 256 o 512 gigabytes UFS 3.1, y el conjunto se alimenta con una batería de 5.000 miliamperios con función de carga rápida de 30 vatios.

¿Conectividad? Lo que cabría esperar, el Pixel 6 Pro es, obviamente, 5G, y siguiendo en su apartado inalámbrico también encontramos WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Google Cast y compatibilidad con las principales redes de geoposicionamiento. En el apartado cableado, tan solo contaremos con un puerto USB-C tanto para datos como para carga. Cada día más, el minijack para auriculares se va despidiendo de la gama alta, dejándonos a los usuarios de auriculares cableados en una situación un tanto incómoda. Pero claro, es la tendencia del mercado, poco podemos hacer al respecto.

En el apartado de cámaras, como ya te hemos adelantado, Google no ha escatimado detalles. La principal se compone de tres elementos: un sensor principal de 50 megapíxeles ƒ/1.85, un más que llamativo teleobjetivo de 48 megapíxeles ƒ/3.5 con un sensor de media pulgada y un zoom óptico 4x, y un gran angular de 12 megapíxeles ƒ/2.2. En cuanto a su cámara frontal, ubicada en una perforación en la parte superior central de la pantalla, encontramos un sensor de 11,1 megapíxeles ƒ/2.2 con un ángulo de visión de 94 grados.

Google Pixel 6 Pro: Especificaciones técnicas

Google Pixel 6 Pro SoC Google Tensor Memoria 12 gigabytes RAM LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 / 512 gigabytes UFS 3.1 Pantalla AMOLED 6,7 pulgadas always on, QHD+ (1.440 x 3.120 puntos) 19,5:9, tasa de refresco de 120 hercios, contraste 1.000.000:1, color de 24 bits, soporte HDR, Gorilla Glass Victus, Conectividad 5G, WiFi 6.2, Bluetooth 5.2, NFC, Google Cast y USB-C Batería 5.000 miliamperios, carga rápida de 30 vatios Cámara principal Sensor principal de 50 megapíxeles ƒ/1.85; teleobjetivo de 48 megapíxeles ƒ/3.5; gran angular de 12 megapíxeles ƒ/2.2 Cámara frontal 11,1 megapíxeles ƒ/2.2 Sistema operativo Android 12 Dimensiones y peso 163.9 x 75.8 x 8.9 milímetros; 210 gramos

El Google Pixel 6 Pro ya puede ser reservado en varias localizaciones, entre las que desafortunadamente no se encuentra España. No obstante, y al igual que ocurre con el Pixel 6, se rumorea que el Pixel 6 Pro sí que podría llegar a nuestro país a principios de 2022. Su precio, en Estados Unidos, parte de los 899 dólares. Así, podemos especular que su precio en Europa no bajará de los 949 euros.

