Google Pixel 6: debut del SoC de Google

Un poco más tarde de lo que esperábamos, a finales de septiembre o principios de este mes, el Google Pixel 6 ya es oficial y, como ya sabíamos desde hace algunos meses, además marca el debut de Google Tensor, el SoC diseñado por Google, que se suma así a la tendencia creciente de algunos fabricantes de embarcarse en el diseño de sus propios chips. Un salto singularmente complejo, claro, pero que bien dado puede reportar enormes beneficios.

De momento nos encontramos frente al primer paso, por lo que en los días venideros esperamos conocer los resultados de pruebas de rendimiento de Google Tensor, para saber si los ingenieros de Google han hecho los deberes, y si su SoC está a la altura de lo que demanda el mercado en un chip dirigido a la gama alta. Esto es, en mi opinión, lo más importante para Google en este Pixel 6. Y no, ni mucho menos pretendo desmerecer el smartphone, ni mucho menos, pero es evidente que la compañía se juega mucho en esta ocasión.

Pero bueno, ya hablaremos de Google Tensor más adelante, en cuanto Google libere algo más de información sobre este chip, así como cuando empiecen a prodigarse las pruebas de rendimiento, momento en el que ya podremos realizar una valoración más afinada. De momento nos vamos a centrar en este Google Pixel 6 que, además de marcar el debut del SoC, creo que ofrece una interesante relación calidad-precio (más en Estados Unidos que en Europa, eso sí) y que según algunos rumores que han comenzado a circular ya, podría llegar a España, de manera oficial, en algún momento a principios de 2022.

Lo primero que vemos en este Pixel 6 es su pantalla, construida sobre un panel AMOLED de 6,4 pulgadas always on con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos) en una proporción de aspecto 20:9, una densidad de 411 puntos por pulgada y una tasa de refresco de 90 hercios. Ofrece un ratio de contraste de 1.000.000:1, color de 24 bits y soporte HDR. Para protegerla frente a golpes y caídas, Google ha optado por emplear Gorilla Glass Victus, lo que le da sin duda un plus de resistencia, al que podemos sumar su certificación IP68.

En lo referido a su interior, como ya te hemos contado todo el Pixel 6 se construye alrededor de su SoC Google Tensor, un integrado sobre el que todavía no conocemos demasiados detalles, pero que solo con su nombre ya nos invita a pensar que, más allá del rendimiento, un punto clave para su diseño ha sido la optimización de todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Y es que recordemos que Tensor Flow fue el nombre elegido por Google para su plataforma abierta de machine learning.

Acompañando a este, por ahora, misterioso integrado. que según afirmaciones de Google puede competir de tú a tú con el tope de gama Snapdragon 888, encontraremos en el Pixel 6 el chip de seguridad Titan 2 (del que tampoco tenemos todavía demasiados detalles, pero que probablemente actuará de manera similar a los integrados de este tipo que ya hemos visto en otros sistemas), 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y 128 o 256 gigabytes de almacenamiento UFS 3.1.

En lo referido la conectividad del Google Pixel 6, como no podría ser de otra manera hablamos de un móvil 5G, que se complementa con WiFi 6E, Bluetooth 5,2, NFC, Google Cast y compatibilidad con las principales redes de geoposicionamiento por satélite. ¿Conectores? Tendremos que conformarnos con un USB-C tanto para datos como para cargar su batería, de 4.614 miliamperios, con función de carga rápida de 30 vatios.

En cuanto a sus cámaras, ya sabemos que Google suele poner el foco (nunca mejor dicho) en este punto, si bien la clave no son solo los elementos ópticos, sino el «mix» que hacen junto con el software que las gestiona, y que al final suele ocupar una buena parte de las presentaciones de sus smartphones. En la principal del Pixel 6 encontramos un sensor principal de 50 megapíxeles ƒ/1.85, acompañado de un gran angular de 12 megapíxeles ƒ/2.2. Para la frontal, que se encuentra en una perforación en la pantalla, se ha optado por un sensor de 8 megapíxeles ƒ/2.0.

Google Pixel 6: Especificaciones técnicas

Google Pixel 6 SoC Google Tensor Memoria 8 gigabytes RAM LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 gigabytes UFS 3.1 Pantalla AMOLED 6,4 pulgadas always on, FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos) 20:9, tasa de refresco de 90 hercios, contraste 1.000.000:1, color de 24 bits, soporte HDR, Gorilla Glass Victus, Conectividad 5G, WiFi 6.2, Bluetooth 5.2, NFC, Google Cast y USB-C Batería 4.614 miliamperios, carga rápida de 30 vatios Cámara principal Sensor principal de 50 megapíxeles ƒ/1.85; gran angular de 12 megapíxeles ƒ/2.2 Cámara frontal 8 megapíxeles ƒ/2.0 Sistema operativo Android 12 Dimensiones y peso 158,6 x 74,8 x 8,9 milímetros; 207 gramos

El Google Pixel 6 ya puede ser reservado en Estados Unidos y otras localizaciones, entre las que de momento no se encuentra España. No obstante, por primera vez en la historia de los smartphones de la plataforma, se rumorea que sí que podría llegar a nuestro mercado en algún momento de principios de 2022. Su precio, en Estados Unidos, es de 599 dólares, mientras que adquirirlo en Alemania, otro de los países que sí que lo recibe desde el principio, costará 649 euros.

