WhatsApp introduce un nuevo botón con el que podrás unirte a videollamadas activas

Para bien o para mal las videollamadas grupales siguen viento en popa y lo cierto es que, si no se abusa de ellas, son un el recurso perfecto para mantenerse en contacto con aquellos con los que no podemos estar. Para ello desde Facebook siguen renovando WhatsApp para que sea capaz de proporcionar todas las soluciones de comunicación que precise el usuario.

En este sentido WhatsApp sigue mejorando su servicio de videollamada y han mejorado el proceso para unirse a una videollamada grupal ya en curso. En este caso, en lugar de tener que buscar la llamada en la sección de «llamadas» de la aplicación, simplemente entramos en el chat en el que se esté produciendo la videollamada y pulsando en la parte superior, podremos unirnos a la llamada.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021