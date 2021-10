Google ocultó que tenía acceso a las copias de seguridad de WhatsApp

Desde hace seis años, dando comienzo en 2015, los usuarios de WhatsApp han tenido la posibilidad de elegir realizar las copias de seguridad de sus mensajes y medios directamente en Google Drive, anunciada como una función extendida de sus sistema de encriptación de mensajes. Sin embargo, aunque aparentemente se trataba de la misma copia de seguridad ya cifrada, una reciente investigación de los fiscales generales estatales e Estados Unidos ha acusado a Google de engañar intencionalmente a los usuarios con respecto a su privacidad para fomentar el uso de su servicio.

Y es que si bien incluso la publicación oficial publicada en el blog de Google señalaba que «WhatsApp para Android te permite crear una copia de seguridad privada de tu historial de chat, mensajes de voz, fotos y videos en Google Drive«, según los documentos y notas internas revelados ahora, y fechados de 2016, muestran una reacción opuesta:

«La mensajería actual de WhatsApp sobre el cifrado de extremo a extremo no es del todo precisa […] Actualmente, WhatsApp comercializa que todas las comunicaciones a través de su producto son encriptadas de extremo a extremo, con claves que solo poseen los usuarios. No han podido explicar que los datos compartidos desde WhatsApp a servicios de terceros no tienen la misma garantía. Esto incluye copias de seguridad en Google Drive […] cuando los archivos multimedia de WhatsApp se comparten con terceros, como Drive, los archivos ya no están encriptados por WhatsApp«.

Así pues, lo peor de todo esto es que Google también ocultó el hecho de que la información estaba almacenada en su plataforma, realmente lo hacía en un archivo de texto sin formato en el Google Drive del usuario. Adicionalmente, Google por supuesto nunca reveló que tenían acceso completo a los datos de los usuarios de WhatsApp, señalando los fiscales generales que los términos de servicio de Google Drive en ese momento incluso les permitían vender anuncios con la información privada de los usuarios contenida en estos archivos, sin la necesidad de informar a los mismos.

Tal y como sentencia esta acusación: «En junio de 2016, alrededor de 434 millones de usuarios de WhatsApp respaldaron aproximadamente 345 mil millones de archivos de WhatsApp en Google Drive, lo que supuso para Google Drive alrededor de 250 millones de nuevos clientes de Google Drive. Para mayo de 2017, Google Drive había ganado aproximadamente 750 millones de nuevas cuentas de respaldo de WhatsApp«.

Ahora queda por ver cuál será la repercusión a la que se enfrentará Google tras presuntamente haber podido violar la privacidad de casi mil millones de usuarios, sumando el aliciente de sacar provecho a costa de ellos para hacer crecer su negocio. Y es que si bien la compañía está ya acostumbrada a pagar multas millonarias, este escándalo podría acabar teniendo repercusiones mayores contra su servicio Google Drive.