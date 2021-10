Asus E210MA-GJ003R: un portátil por menos de 250 euros

¿Qué es lo que le pides a un portátil? ¿Te has parado a pensar si un dispositivo como el Asus E210MA-GJ003R puede ser suficiente para satisfacer tus necesidades, haciendo que tu bolsillo prácticamente ni lo note? Y es que en el mercado tecnológico ocurre, con muchísima frecuencia, que compramos pensando más en lo que nos gustaría tener que en lo que realmente necesitamos. Y no está mal, claro, todos nos merecemos un capricho de vez en cuando, pero las más de las veces lo recomendable es comprar con la cabeza, no con las emociones.

¿Necesitas un ordenador portátil para un uso básico y tienes un presupuesto ajustado? Entonces es posible que el Asus E210MA-GJ003R sea exactamente lo que estás buscando. Y es que hablamos de un equipo que cuenta con una valoración de nueve sobre 10 en PcComponentes, y que puede ser tuyo por menos de 250 euros, con IVA y gastos de envío incluidos, el precio más bajo que ha tenido desde que llegó al mercado, una oportunidad que merece la pena aprovechar.

Con solo poco más de un kilo de peso, el Asus E210MA-GJ003R cuenta con una pantalla LED Ultra Slim de 11,6 pulgadas con una resolución de 1.366 x 768 puntos en una proporción de aspecto 16:9, con un brillo de 200 nits y protección antirreflejos. Su tamaño y peso son los ideales para aquellos usuarios que necesitan desplazarse de manera habitual y emplearlo en cualquier lugar.

Cuenta con un procesador Intel Celeron N4020 (dos núcleos) capaz de alcanzar hasta 2,80 gigahercios y un adaptador gráfico integrado Intel UHD Graphics 600, que se acompañan de 4 gigabytes de memoria RAM DDR4 a 2.400 megahercios, y almacenamiento eMMC de 64 gigas. En lo referido a conectividad, el Asus E210MA-GJ003R ofrece WiFi 5 (802.11ac) y Bluetooth 4.1 en el apartado inalámbrico, que se complementan con un USB 2.0, un USB 3.2 Gen1, un USB-C 3.2 Gen1, un conector HDMI 1.4, conector minijack para auriculares y micrófono y un lector de Tarjetas Micro SD.

Si hablamos de su autonomía, el Asus E210MA-GJ003R cuenta con una batería de 38 vatios hora, lo que dado su bajo consumo proporcionará varias horas de trabajo ininterrumpido. Un aspecto muy interesante es su touchpad, pues gracias a la tecnología NumberPad, puede ser utilizado también como teclado numérico, un elemento que muchos usuarios echan en falta en los portátiles de pequeño tamaño.

Además, para poder empezar a utilizarlo nada más sacarlo de su caja, este Asus E210MA-GJ003R incluye Windows 10 Pro preinstalado, de modo que no tendrás ni que preocuparte por la instalación del sistema operativo, ni incurrir en gastos adicionales para adquirir una licencia, en caso de que quieras utilizarlo con Windows.

Así, como puedes ver, hablamos de un dispositivo de gama de entrada, pero cuyas prestaciones están a la altura de las necesidades de muchos usuarios, que emplean el PC para conectarse a Internet, comunicarse y emplear servicios online. Si ese es tu caso, y quieres hacer una compra con una relación calidad / precio muy destacable, este Asus E210MA-GJ003R te ofrece la fiabilidad de Asus por un precio imbatible de 245 euros.

