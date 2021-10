Como ves, estamos de vuelta con una de las irresistibles ofertas de Supercdk, una de las tiendas de distribución de claves originales más populares de Internet en la que puedes encontrar promociones tan interesantes como la que nos ocupa: ¿qué te parece Windows 10 Pro por tan solo 13 euros? ¿Y qué tal Windows 11 por apenas 17 euros? Pues hay más y por menos.

En efecto, nunca había salido tan barato ser legal, y es que no necesitas comprarte un equipo nuevo o gastar de más para conseguir licencias de Windows cien por cien oficiales con las mejores condiciones. Es tan fácil como realizar una compra online en una tienda de confianza utilizada por miles de usuarios cada día para este y otros menesteres relacionados con claves de productos.

Por eso te decimos que no te compliques. No te compliques buscando métodos ilegales e inseguros para usar Windows; métodos que te obligan a perder el tiempo y a confiar tu suerte y tu seguridad a descargas sobre las que no tienes control, cuando por poco más de 10 euros puedes conseguir una licencia válida de manera totalmente fiable y sin ningún tipo de complicación.

Comprar en Supercdk es tan sencillo como hacerlo en cualquier otra tienda en línea: creas una cuenta, eliges el producto que deseas, lo añades al carrito, lo pagas… y ya es tuyo con plenas garantías. Pero no solo es fácil: también es muy barato y si a ello le sumas (o mejor dicho, le restas) el cupón de descuento que te indicamos, es una ganga.

Además, esta promoción de Supercdk que te traemos no se limita a licencias de Windows: también puedes comprar licencias de la suite ofimática Microsoft Office a un coste mínimo, e incluso ahorrar más si cabe adquiriendo un pack con ambos productos y estrenar lo último del software de Microsoft al mejor precio posible. Toma nota del menú que te ofrecemos, porque te interesa seguro:

Ten en cuenta que para conseguir cualquiera de estas licencias al precio que se indica, tienes que hacer uso del cupón de descuento del 25% introduciendo «MUY» (sin las comillas) antes de completar el proceso de compra. Está perfectamente señalado, así que no te preocupes: simplemente fíjate en el campo que pone «código de promoción» y en que se aplique el descuento antes de pagar.

Una vez hayas completado la compra recibirás un mensaje de correo en la cuenta con la que te registraste en Supercdk, o en su defecto una notificación en la propia tienda con el acceso para ver la clave que has comprado y que te permitirá hacer uso de la licencia en el dispositivo de tu elección. ¡Tan sencillo como eso!

Y ahora, las respuestas a las preguntas que te estás haciendo:

¿Cómo es posible que una licencia de Windows 10 Pro cueste 13 euros, cuando su precio oficial en el sitio de Microsoft es de 259 euros? Es posible gracias a que se trata de licencias OEM, compradas al por mayor para abaratar al extremo su venta al por menor.

¿Por qué entonces Microsoft no vende estas licencias? Sí las vende, pero no a particulares, sino a otras empresas como Supercdk en grandes cantidades.

¿Cuán legales y fiables son las licencias OEM? Tan legales y fiables como las que se incluyen en cualquier equipo nuevo; la única limitación que contemplan es que están ligadas al dispositivo -ordenador de sobremesa o portátil- en el que las actives, lo que sigue siendo un negocio redondo para el usuario.

Por último… ¿Windows 10 o Windows 11? Eso ya es decisión tuya, pero… Windows 10 es más estable, todavía tiene varios años de soporte por delante, sale más barato y permite tanto la actualización gratuita hacia Windows 11, como la vuelta atrás si te arrepientes.