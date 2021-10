Sony se actualiza con la llegada de «PlayStation PC» a Steam

Pese a la buena acogida de la PS5, durante estos dos últimos años hemos visto como Sony comenzaba a expandirse de una forma distinta a la esperada, llevando algunos de sus exclusivos como Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Days Gone e incluso God of War a PC, con la promesa de continuar ampliando este catálogo poco a poco bajo una primera exclusividad temporal para sus consolas.

Y es que esta semana la compañía ha demostrado su fuerte interés en este nuevo campo, renombrando tras el último State of Play celebrado ayer el estudio bajo el que estaban siendo publicados sus juegos en Steam, cambiado del sello PlayStation Mobile al claramente más conciso «PlayStation PC». Un nombre que según señalan desde el listado de Corporation Wiki, habría sido registrado ya durante el pasado mes de abril, y que aunque no sea más que una pequeña formalidad, sin duda señala el fuerte compromiso con el que Sony tiene la intención de aumentar su producción de sus juegos en esta plataforma.



En sus últimas declaraciones, Jim Ryan, CEO de Sony, dijo que la oportunidad de llevar las IP de PlayStation a una audiencia más amplia, así como un proceso de puerto más sencillo, significaba que hacer más juegos para PC es «una decisión bastante sencilla» para la empresa.

De hecho, ya vimos anteriormente cómo la compañía hacía referencia a una estrategia centrada en «crecer, innovar y evolucionar la plataforma PlayStation», hablando de PlayStation como una plataforma y ecosistema, dando a entender que no tiene por que estar necesariamente ligada a un hardware determinado como han sido hasta ahora las consolas.

Y es que aunque sin duda su servicio PS Now todavía tiene bastantes detalles por pulir frente a la competencia, sin duda el juego en la nube y el streaming a otras plataformas es, al igual que la expansión a PC, uno de los nuevos flancos por el que podríamos ver expandirse a Sony.

Aunque de cara al futuro más cercano, lo que podemos confirmar ya son la llegada de otros de sus exclusivos más recientes e icónicos a ordenador, con el salto de Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy confirmados para 2022, y los rumores de la adaptación de Sackboy: A Big Adventure, el cual parece haber sido filtrado dentro la base de datos de Steam esta semana.