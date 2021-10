El gigante de Redmond ha ampliado la disponibilidad de Windows 11 a través del modelo de actualización, es decir, bajo Windows Update, limitándose, eso sí, a aquellos dispositivos que cumplen con los requisitos mínimos.

Este movimiento es importante, ya que representa un paso adelante en el despliegue oficial de Windows 11 a través de la conocida plataforma Windows Update, pero debemos tener claro qué es lo que implica, y por qué Microsoft adopta ese enfoque de despliegue gradual en lugar de liberar la actualización de forma automática para todos los equipos que cumplan los requisitos mínimos.

En este sentido, hay que distinguir dos claves, la primera es que Microsoft solo libera la actualización y hace que nos aparezca como disponible si nuestro equipo cumple con los requisitos mínimos, y si ha tenido la oportunidad de probar Windows 11 en una configuración similar con diferentes tipos de usuarios, algo que normalmente se produce en el canal Insider.

Por otro lado, hay que recordar que hacer un despliegue gradual permite a Microsoft controlar de forma segura la aparición de problemas, fallos y errores, y reducir al mínimo el impacto que estos puedan tener en los usuarios. Es muy fácil de entender, imagina lo que ocurriría si Windows 11 se liberase de forma masiva a todos los usuarios y, de repente, se descubriera un fallo grave que había pasado inadvertido.

El despliegue de Windows 11 sigue apostando por la inteligencia artificial

Así lo ha confirmado Microsoft. La compañía ha dicho que la disponibilidad de Windows 11 se está basando en su sistema de inteligencia artificial, que le ayuda a determinar qué equipos están preparados para actualizar de forma segura a dicho sistema operativo. El gigante confía plenamente en dicha tecnología, pero ya sabemos, por lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, que no es perfecta, y que se puede equivocar.

Si cumples con los requisitos mínimos, pero ves que no te aparece disponible la opción de actualizar a Windows 11 a través de Windows Update no te preocupes, Microsoft continúa haciendo un despliegue gradual, y ya confirmó en su momento que es probable que no se complete hasta 2022. Esto significa que mantendrá ese modelo de disponibilidad gradual, y que Windows 11 no estará disponible, de forma general a través de Windows Update, hasta el primer trimestre de 2022.

He querido hacer hincapié en que nos referimos a disponibilidad a través de Windows Update porque, como ya saben nuestros lectores habituales, Windows 11 está disponible a nivel global desde el pasado 5 de octubre. Si queremos forzar la actualización podemos hacerlo, y también podemos hacer una instalación limpia desde cero. No obstante, os recomiendo que esperéis a que os aparezca disponible como actualización, ya que será una garantía casi total de compatibilidad, y de estabilidad, con los componentes de vuestro equipo.

Antes de terminar os recuerdo la información que publicamos ayer sobre la cuota de mercado de Windows 11. Dicho sistema operativo está teniendo una tasa de adopción más lenta que Windows 11, a pesar de que Microsoft ha mantenido el modelo de actualización gratuita desde Windows 10, y también desde Windows 7 y Windows 8.1, aunque en este último caso tenemos que realizar una instalación limpia del mismo e introducir nuestra licencia de forma manual.

Veremos cómo evoluciona la situación en los próximos meses, pero todo parece indicar que Windows 11 no conseguiría repetir el ritmo de adopción que obtuvo Windows 10 en su primer año de vida. En este sentido, creo que la principal «culpable» ha sido la propia Microsoft por el caos que generó, en su momento, con el tema de los requisitos mínimos de Windows 11, la compatibilidad y el soporte, ya que esto al final sembró importantes dudas entre los usuarios.