Creative Chat USB, análisis: para trabajar y jugar

Cuando nuestra pasión no es el gaming y nuestro ordenador comparte tareas con el trabajo lo mejor es tener accesorios polivalentes. En este sentido, una opción resultona para jugar y muy apta para videoconferencia, son los nuevos Creative Chat USB. Unos cascos profesionales de Creative que también pueden conectarse con videoconsolas como la PS5, la PS4 y la Nintendo Switch gracias a su conector USB-C.

Especificaciones de los Creative Chat USB

Tipo de conector USB – C. Incluye adaptador USB -A Micrófono Condensador de cancelación de ruido x1 Controles Volumen, silenciador de micrófono, control de reproducción, control de llamadas, monitorización del micrófono Función de silencio (Girar para silenciar) Incluida Micromonitorización Incluida Software para usuarios de Windows 10 Aplicación Creative (SmartComms Kit, ecualizador gráfico personalizable) Controladores Driver de neodimio de 40 mm Respuesta de Frecuencia 20–20,000 Hz Longitud del Cable 2,1 metros Peso 206 gramos Precio 49,99€

Se trata de unos auriculares de diadema cableados, no cubren toda la oreja pero la almohadilla es lo suficientemente grande y gruesa como que otorga un efecto de cancelación de ruido bastante satisfactorio como para escuchar conversaciones o música sin ningún problema.

El micrófono es rígido, podemos recogerlo y apagarlo girándolo hacia arriba, lo cual es muy útil para saber si estamos silenciados o no. También tenemos la opción de controlar algunas funciones, como el micrófono, desde el mando del cable. Este mando cuenta con cuatro botones, en la parte frontal tenemos un botón para activar o desactivar el micrófono, este botón se ilumina cuando los cascos están encendidos y el micrófono desactivado.

Cuenta con otro botón debajo para descolgar la llamada o poner la música en pausa y que también, si se presiona durante unos segundos apaga o enciende los auriculares. El problema de esta función en concreto es que no tenemos ninguna iluminación que nos diga si los cascos están encendidos o apagados y como el cable es algo largo deberemos tener cuidado de no accionar este botón por error lo cual en una llamada puede suponernos un gran inconveniente. En los laterales tenemos dos botones de volumen para los auriculares.

Una de las características diferenciales de los Creative Chat USB es su sistema de conexión, estos cascos están pensado para utilizarlos con cualquier dispositivo por lo que se conectan mediante USB-C, lo que nos permitirá conectarlos directamente a un móvil, portátil o consola. Pero como desde Creative entienden que este tipo de auriculares se utilizan más en el ordenador incluyen un adaptador USB-A para que podamos utilizarlo en cualquier otro dispositivo.

Software Smartcomms Kit

Para los usuarios de Windows 10 Creative pone a su disposición el software de SmartComms, una aplicación que permite modificar y controlar mejor las características los Creative Chat USB. La aplicación puede descargarse desde su web y nos permitirá modificar la ecualización de los Creative Chat USB.

En la opción de modos de sonido podemos modificar el estéreo, el cristalizador, los graves y el volumen de los diálogos. Tiene también una opción de volumen inteligente que cambia automáticamente el volumen dependiendo de si es de día o de noche. También cuenta con una opción de ecualizador que permite seleccionar modos ya predeterminados dependiendo del tipo de música que vayamos a escuchar y también juegos concretos como el Ciberpunk 2077 o el DOTA 2.

En los modos de reproducción podemos elegir la calidad del audio con las opciones de 16 bits con 48000 Hz, 44100 Hz, 48000 Hz y 96000 Hz. También nos da la opción de probar el estéreo para comprobar que funciona correctamente.

Conclusiones

Sin querer ponerse el apellido Gaming los Creative Chat USB son unos auriculares bastante versátiles que proporcionan una buena calidad de audio y aislamiento muy potente que nos permite concentrarnos en aquello que queramos. En este tipo de auriculares valoro positivamente que sea sencillo e indicativo la manera de silenciarnos. Los Creative Chat USB ofrecen esta posibilidad de dos maneras con un botón que se ilumina en rojo cuando estamos conectados o subiendo el propio micrófono. La única pena es que ambos sistemas no están sincronizados, es decir que si tenemos el micrófono subido no se iluminará el botón de silencio. Es un detalle muy menor pero que nos otorga más información cuando estamos en una reunión importante para saber si se nos está escuchando o no.

Por otro lado, es un gran acierto que Creative haya apostado por unos cascos multidispositivo, demuestra que ha prestado atención a sus usuarios. Aún así creo que el sistema de conexión al PC mediante un adaptador extra puede ser muy peligroso y acabar en pérdidas accidentales, para evitarlo podría haberse optado por un cable dividido en dos al final.

Estos cascos cuestan 49,99€ y pueden comprarse en la web de Creative.