YouTube dejará de mostrar el contador de los «No me gusta»

Dentro de poco, en realidad se supone que manera inminente, YouTube perderá uno de los elementos que, para bastantes usuarios, es clave para decidir si ver o no ver un vídeo. Y es que para no pocas personas, la cuenta de valoraciones negativas de un vídeo puede tener un claro efecto disuasorio a la hora de verlo o, como mínimo, de valorar más o menos lo que se cuenta en el mismo. Es más, incluso hay personas que se entretienen buscando vídeos con más valoraciones positivas que negativas.

Sin embargo, esto está a punto de desaparecer, según podemos leer en Mashable. Y es que tras una prueba llevada a cabo hace unos meses, Google habría decidido que mostrar el contador de votos negativos puede ocasionar ciertos perjuicios, que no compensarían los puntos positivos de los mismos. Y por lo tanto, y según podemos leer en el citado artículo, la eliminación del recuento de votos negativos se desplegará gradualmente en YouTube a partir de hoy mismo.

Esto no significa, eso sí, que desaparezca la posibilidad de valorar negativamente un vídeo. El pulgar señalando hacia abajo seguirá estando presente, y podremos seguir empleándolo del mismo modo que hasta ahora. La única diferencia es que dejaremos de ver el número de votos negativos rente al mismo. Y aunque no hay indicaciones al respecto, cabe entender que dichos votos seguirán teniendo efectos a la hora de recomendar o no determinados vídeos, tomar nota de nuestros gustos para afinar sus recomendaciones, etcétera. Sería muy extraño que YouTube dejara de emplear esta información.

Además, aunque dejen de ser visibles para todo el mundo, los propietarios de los canales mantendrán acceso, en la información de sus vídeos en YouTube Studio, a la cuenta de votos negativos de cada uno de sus vídeos.

¿Y por qué va a dejar de mostrarse el contador de votos negativos? Porque la prueba llevada a cabo a principios de este año habría demostrado que los canales pequeños de YouTube son, de manera frecuente, objeto de campañas de odio o de bromistas malintencionados que, en grupos, acceden a sus vídeos para votarlos negativamente, distorsionando de este modo la percepción que tendrán el resto de usuarios si revisan las valoraciones del mismo.

Reconozco que esta medida de YouTube me genera sentimientos encontrados. Y es que por una parte, como ya he contado al principio, los votos negativos son, al menos para mí, un elemento importante a la hora de elegir si veo o no veo un vídeo, especialmente si es de algún canal que todavía no conozco. Por otra parte, sin embargo, es innegable que la mala leche campa a sus anchas por Internet, y que medidas como esta pueden servir para acotar un poco sus efectos, lo que sin duda es algo positivo.