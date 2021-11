Tesla monta CPUs Zen de AMD y GPUs RDNA 2 en sus coches

Elon Musk dijo hace unos meses que el nuevo Tesla Model S iba a montar una GPU tan potente como la de PS5, gracias al desarrollo e integración de un nuevo ordenador que suponía la mayor renovación tecnológica de dicho coche desde 2012. Sin embargo, no entró en detalles concretos, así que no teníamos claro qué especificaciones tendía dicha GPU, ni tampoco qué otros elementos acompañarían a este nuevo ordenador.

Gracias a un despiece que realizaron hace unos días en Ingineerix hemos podido descubrir, por fin, las características más importantes de ese ordenador que utiliza el nuevo Tesla Model S, y la verdad es que sus entresijos son, al final, más interesantes de lo que nos habíamos imaginado.

Antes de empezar, quiero que os fijéis por un momento en el diseño del ordenador, y en lo compacto que resulta. Como no podía ser de otra forma, viene integrado en una carcasa protectora, y tiene una gran variedad de conectores en los laterales.

La primera parte del vídeo recoge un desglose de los diferentes conectores utilizados en el ordenador. Estos incluyen los de alimentación, los de radio, los dedicados a los altavoces y otros para la transmisión de datos. En la primera toma que muestra el ordenador desde la parte trasera también podemos ver el módem LTE, cuyo PCB tiene un color verde más claro, y los condensadores.

Tesla ha utilizado una CPU Zen de primera generación

Y me resulta muy curioso, la verdad. No me interpretéis mal, la arquitectura Zen sigue ofreciendo un buen nivel de rendimiento, pero no deja de ser un poco chocante que la compañía que dirige Elon Musk haya utilizando una arquitectura de 2017 para un ordenador integrado en 2021. Creo que esto puede deberse a varias razones, y que estas serían las más importantes:

Valor coste-rendimiento : los procesadores Zen rinden bien, pueden cubrir sin problemas las necesidades del Tesla Model S tanto a medio como a largo plazo, y tienen un coste menor que otras arquitecturas más avanzadas.

: los procesadores Zen rinden bien, pueden cubrir sin problemas las necesidades del Tesla Model S tanto a medio como a largo plazo, y tienen un coste menor que otras arquitecturas más avanzadas. Proceso de 14 nm y escasez de chips: Zen utiliza el nodo de 14 nm, lo que significa que no requiere de un proceso de última generación, y que por lo tanto debería sufrir en menor medida la actual escasez de semiconductores. Digo en teoría porque, al final, la industria del automóvil también se ha acabado viendo seriamente perjudicada por dicha escasez, y ni siquiera los nodos menos avanzados han salido bien parados, como vimos en su momento en este artículo. Echadle un ojo, os ayudará a contextualizar mejor este artículo.

El procesador Zen que monta el nuevo Tesla Model S tiene cuatro núcleos y parece ser una APU de 45 vatios con 4 MB de caché L3 y 512 KB de caché L2 por núcleo. Curioso, ya que este ordenador viene acompañado de una GPU dedicada que utiliza la arquitectura RDNA 2, y que está basada en el núcleo Navi 23, el mismo que montan las Radeon RX 6600 XT y RX 6600, aunque en este caso la configuración que ha montado Tesla es la que vimos en la segunda, ya que viene con:

1.792 shaders a 2,8 GHz (frecuencia máxima).

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

Potencia máxima: alrededor de 10 TFLOPs.

No concretan la memoria gráfica integrada, pero imagino que tendrá 8 GB de GDDR6. Esta solución gráfica dedicada ofrece un rendimiento muy elevado, tanto que es capaz de mover, sin problema, juegos de nueva generación, incluyendo el controvertido, aunque genial, Cyberpunk 2077.

El ordenador cuenta también con una unidad SSD PCIE de 256 GB para almacenamiento, tiene una solución de sonido muy cuidada, con tres amplificadores y filtros de audio, y cuenta con un procesador de apoyo PowerPC, que está situado justo a la izquierda del Ryzen, como se puede ver en el vídeo (minuto 6:13). No he encontrado información sobre la cantidad de memoria RAM instalada, pero intuyo que tendrá, al menos, 8 GB, ya que de lo contrario no podría ejecutar con fluidez juegos actuales.