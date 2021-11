Tesla escatima los conectores USB de sus coches

Creo que ya he comentado en alguna ocasión que me gustan los coches de Tesla, y que además considero que la compañía ha sido clave para dinamizar el mercado de los coches eléctricos, algo que hasta ese momento era un producto de nicho, pero que Tesla no solo ha popularizado (en términos de hacerlos mucho más visibles), sino que además, con sus cuidados diseños, su enorme cantidad de funciones y un marketing muy bien planteado, los ha convertido, en muchos casos, en objeto de deseo. Son innegables las aportaciones de la compañía en este sentido.

Sin embargo, cuando has construido tu imagen alrededor de la excelencia, hay errores que no puedes cometer, y racanear en aquello que se supone que das es un ejemplo muy claro de ello. Y no, no hablo de los servicios de suscripción o de llamar piloto automático a algo que en realidad es un asistente que aún requiere de tu plena atención. No, me refiero a algo tan básico como que, si te compras un Tesla, éste cuente con todas las conexiones USB que se supone que debería tener.

Y esto ha sido así desde sus orígenes hasta principios de este mes, momento en el que, según podemos leer en Electrek, algunos compradores han empezado a recibir los Tesla que habían comprado, solo para descubrir que donde debería haber conectores USB, lo único que han encontrado ha sido las cavidades en las que éstos deberían haber estado alojados. Agujeros, hablando rápido. Y sí, puedes meter un cable en los mismos, pero evidentemente no sirve para nada.

Algunos compradores afirman que Tesla contactó con ellos poco antes de la entrega para informarles de esta incidencia, pero otros tantos se habrían encontrado la sorpresa al recoger sus coches nuevos. Imagínate la situación, desde luego no debe ser nada, pero nada agradable. No faltan, eso sí, todos los puertos USB de los coches, solo parte de ellos, en algunos casos el que se ubica en la parte inferior de la consola central, y en otros éste y el USB para la zona trasera del coche. Y en algunos casos, tampoco funciona el cargador por inducción que, en teoría, también debería estar incluido.

La razón de esta sorprendente carencia no es un error de diseño ni de montaje de Tesla, no. Parece ser que, tras la misma, se encuentra la actual situación de escasez de chips, algo que ya ha llevado a otras compañías del sector a disminuir su volumen de producción, e incluso a plantear la posibilidad de tener que cesar temporalmente la producción de vehículos, hasta que la situación vaya experimentando mejorías.

Sea como fuere, los compradores han contactado con Testa, y afirman que la respuesta se resume en que sí, se reconoce la carencia de dichos elementos, y se informa a los usuarios de que el servicio técnico se encarga de instalarlos de manera gratuita. ¿Cuándo? Con suerte en algunas semanas. Y el «con suerte» es literal, así que me pregunto cuánto tiempo tendrán que esperar esos compradores de no haber tal suerte, ¿meses?

Soy consciente de la complicada situación que experimenta el mercado del automóvil, y aún más de los problemas que, de manera global, está planteando la escasez de chips. Sin embargo, sé que si compro un portátil de oferta por 600 euros, va a incluir todos los puertos USB que e indican en la información de compra y que puedo ver en las fotos. Y me parce un poco excesivo que, por contra, en un coche que cuesta unas cuantas decenas de miles de euros, Tesla no se haya esforzado para garantizar el contar con algo tan básico como esto.