Aunque son varios los frentes que tienen abiertos las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, una parte importante de los mismos está directamente relacionada con los algoritmos de recomendación de contenidos. Un elemento que, en sus orígenes, pretendía detectar qué contenidos más interesantes para cada usuario, con el in de hacer éstos más interesantes para el mismo y, claro, incrementar de este modo el tiempo que pasamos en las redes.

Planteado de este modo, que a día de hoy suena particularmente inocente, se supone que esto debería ser bueno para ambas partes: los usuarios, que recibirían la información que más les interesa, y las redes, que incrementarían el tiempo de retención del usuario, que es un elemento clave en sus planes de negocio. El problema es que, con el paso del tiempo, se ha probado que estos algoritmos pueden ser explotados (y lo son de manera habitualmente) con malas intenciones.

Así, Facebook se ha convertido en un gran bazar persa de las noticias falsas y la desinformación, y en combinación con otros problemas de la plataforma, ha sido empleada en casos tan lamentables y memorables como el escándalo de Cambridge Analytica. Ahora bien, lo más destacable de todo esto es que, si bien hace cinco años esto supuso un escándalo, a día de hoy Facebook sigue siendo empleado para intoxicar la opinión pública, y como hemos podido saber, sus ejecutivos han optado en más de una ocasión por mirar hacia otro lado, y los usuarios ya lo dan por lo más normal del mundo.

Ahora, por fin, reguladores y usuarios empiezan a presionar para que Facebook y el resto de redes sociales abandonen de una vez estos algoritmos y, en su lugar, retomen el sistema original por el que se mostraban los contenidos: el orden cronológico. Un cambio que, cuando se produjo en el sentido contrario, es decir, cuando las redes empezaron a seleccionar y ordenar el contenido en base al criterio de su algoritmo, tuvo una acogida no especialmente positiva por parte de los usuarios, Todavía recuerdo cuando ocurrió en Twitter, y como la red social se llenó de críticas por el cambio.

Hoy sabemos, por Business Insider, que Frances Haugen se ha sumado a esta petición. Y si has seguido las noticias de las últimas semanas, ya habrás reconocido en ese nombre la ex trabajadora de Facebook que, tras haber formado parte del equipo de integridad de Facebook, es decir, de los responsables de prevenir los bulos y las noticias falsas en la red social. Y Frances va más allá todavía que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que aboga por ofrecer las dos versiones.

La situación actual para Facebook y compañía es bastante complicada, y en el caso particular de Facebook hay que suma el problema que tienen para llegar a la población joven. Renunciar a su algoritmo o, al menos, ofrecer la posibilidad de configurar el servicio para que, por defecto, muestre las publicaciones en orden cronológico, supondría el primer punto positivo que se podría anotar la red social en bastante tiempo. ¿Lo hará? En principio no parece probable, salvo que sea por presiones legales. No obstante, ahorrarse ese enfrentamiento sería una medida muy inteligente, y una muestra de respeto a sus usuarios.