Microsoft ha tenido que responder a la polémica del bloqueo de EdgeDeflector en Windows 11 y otros mecanismos que establecieron los desarrolladores de Firefox y Brave para evitar que la firma de Redmond forzara el uso de su propio navegador Edge al abrir determinados enlaces y relegar al resto de alternativas.

En declaraciones a The Verge, Microsoft viene a decir que lo hace por mejorar la experiencia de los usuarios: «Windows habilita abiertamente aplicaciones y servicios en su plataforma, incluidos varios navegadores web. Al mismo tiempo, Windows también ofrece ciertas experiencias de cliente de extremo a extremo tanto en Windows 10 como en Windows 11, la experiencia de búsqueda desde la barra de tareas es un ejemplo de una experiencia de extremo a extremo que no está diseñada para ser redirigida. Cuando nos damos cuenta de una redirección incorrecta, emitimos una solución«.

Parece de sentido común… ¿O no? Microsoft puede garantizar esa experiencia de usuario consistente y predecible para sus características de Windows «de un extremo a otro» usando su navegador. La cuestión es que existen otros navegadores que los usuarios quieren usar por encima de Edge y que deberían tener el mismo tratamiento y comportamiento en unos sistemas operativos que tienen una cuota de mercado cercana al 90%.

Además de reconocer explicitamente que el bloqueo de EdgeDeflector se realizó para forzar a los usuarios a usar Edge hay razones para estimar que la explicación no pasa de excusa y convencerá a pocos fuera de Microsoft. La primera es que una solución que cumpla con los estándares que fija Microsoft debería funcionar igual de bien usando Edge o Chrome ya que tienen su misma base Chromium. Y no es el caso. Otra es que los usuarios pueden tener sus propias razones para preferir que determinados enlaces se abran en su propio navegador y no tener que activar dos navegadores en ejecución, ambos con su propio consumo de recursos, que no son pocos en estas aplicaciones.

La «mejora en la experiencia del usuario» que cita Microsoft se ve anulada por numerosas desventajas. Incluso para la misma compañía. De hecho, los usuarios pueden terminar evitando usar funciones como Windows Search, Cortana, Noticias e Intereses o incluso el mismo Windows 11 simplemente porque no tienen la posibilidad de abrir los enlaces en el navegador web de su elección.

Microsoft no debe decidir por el propio usuario. Y todo parte de ahí, del aprovechamiento que hace de la enorme cuota de mercado de Windows para impulsar sus propias aplicaciones. Un comportamiento repetido, nada transparente, que muchos califican de monopolístico y que veremos donde acaba.

¿EdgeDeflector desbloqueado?

El desarrollador de EdgeDeflector, después de poner a caldo a Microsoft, dijo que no volvería a actualizar la herramienta en las condiciones actuales porque significaría «romper» Windows 11.

Pero otro desarrollador tiene un enfoque diferente y ha creado la aplicación MSEdgeRedirect que «filtra y cambia los argumentos de la línea de comandos de los procesos de Microsoft Edge a su navegador predeterminado«, los que debería evitar que solo Microsoft Edge pudiera ser capaz de manejar el protocolo «microsoft-edge:// protocol» y que futuras actualizaciones de Windows 11 rompan el sistema.

La nueva herramienta está disponible en GitHub y el desarrollador también planea en nuevas versiones reemplazar los enlaces de Bing (el motor de búsqueda propio de Microsoft) con el motor de búsqueda que el usuario prefiera.

Lamentablemente, estos desarrollos, como la personalización de la elección de navegador para cada tipo de extensión y protocolo asociados y que también ha cambiado Microsoft en Windows 11, solo los usarán una parte ínfima de los usuarios y con todas estas artimañas la compañía conseguirá el objetivo: aumentar la cuota de Edge, un gran navegador que no necesita inflados artificiales.

Como dijeron desde Mozilla: «La gente se merece opciones. Deben tener la capacidad de establecer valores predeterminados de manera simple y fácil y se debe respetar su elección de navegador predeterminado«.

Dado que el bloqueo a EdgeDeflector y a las soluciones implementadas por Firefox o Brave está en fase de prueba en las compilaciones Insider de Windows 11, será sencillo volver atrás y (por una vez) respetar la elección de los usuarios a la hora de usar su navegador web favorito sin más argucias.