Apple da un giro de 180 grados en el derecho a reparar

Reconozco que, tras leer la última nota de prensa de Apple, me he tenido que pellizcar varias veces en el brazo para confirmar que estoy despierto. Di una breve cabezada después de comer (de unos 30 minutos) de la que juraría haberme despertado ya (y eso espero, como todo lo que he hecho esta tarde haya sido soñado, menudo desperdicio), pero de veras, esto me hace dudar mucho sobre si estoy despierto, dormido, o transitando ese extraño y extenso valle entre la vigilia y el sueño.

La noticia, la sorprendente y muy alegre noticia, es que, según podemos leer en la web de los de Cupertino, Apple comenzará a facilitar piezas de recambio, herramientas y manuales a los usuarios que lo deseen. ¿El objetivo? Que cualquier propietario de los dispositivos seleccionados para entrar en este programa, puedan llevar a cabo ellos mismos las reparaciones, sin tener que enviar sus dispositivos a un servicio técnico oficial o autorizado.

Este nuevo programa de reparación en casa de los dispositivos de Apple tendrá su pistoletazo de salida a principios del año que viene en Estados Unidos, ampliándose a otras geografías a lo largo del año que viene. Y en primera instancia, la compañía ofrecerá soporte y piezas de recambio para el iPhone 12 y 13, con planes de ampliar el programa poco después a sus ordenadores equipados con los chips Apple M1. No hay fechas ni datos, de momento, sobre todas las ampliaciones que experimentará el programa el año que viene.

También podemos leer que para la primera fase del programa, las piezas de recambio que se ofrecerán serán, precisamente, aquellas que son reparadas con más asiduidad por parte de sus usuarios, es decir, pantallas, baterías y cámaras. No obstante, también hay planes para ampliar el catálogo de productos y reparaciones que podrán llevar a cabo los usuarios en sus hogares, tras adquirir los recambios oficiales a Apple. Además, la posterior entrega de las piezas sustituidas a la compañía será recompensada económicamente con saldo en la tienda online de Apple para otras compras.

Apple indica, eso sí, que este tipo de reparaciones son complejas y, por lo tanto, las aconseja (si bien estarán disponibles para todo el mundo) para usuarios con las capacidades técnicas como para llevarlas a cabo. Dicho de otra manera (y de esto doy fe por experiencia propia) las sustituciones de piezas en un iPhone pueden resultar de lo más complejas. Todavía recuerdo lo mal que lo pasamos mi hermano y yo, hace ya muchos años, intentando cambiar el botón de encendido de un iPhone 3GS, y estas operaciones se han ido complicando todavía más con el paso de años y generaciones.

¿Qué ha cambiado estos últimos años para que Apple, que cuando se empezó a hablar del derecho a reparar en 2017 se mostró firmemente en contra, ahora ponga en marcha este programa de reparaciones en casa? Siento no ser especialmente bienpensante, pero me resulta imposible no relacionarlo, de manera muy clara, con los avances de los reguladores a lo largo y ancho del planeta, para dar cobertura legal al derecho a reparar. Algo que se suma a lo negativo que es para su imagen, de cara a los usuarios, negar algo que tiene tanto sentido y que resulta difícil de rebatir.

Este es, sin duda, un gran paso, y hay que felicitar a Apple por darlo. Ahora habrá que esperar a ver cuánto tarda en extenderse el programa a a otras geografías, otras reparaciones y otros dispositivos. Ahora bien, entiendo que éste no es el fin del camino. Como ya te contamos hace meses, el ejecutivo español está trabajando en la transposición española de la normativa europea al respecto, y un elemento clave es el índice de reparabilidad. Y a falta de una medición oficial sobre los dispositivos de los de Cupertino, iFixit ya nos ha mostrado, en más de una ocasión, que no lo ponen especialmente fácil.

¿Será esta medida el inicio de un cambio aún más profundo? Todavía tendremos que esperar para comprobarlo. Sin embargo hay que reconocer que es un buen primer paso de Apple en la dirección correcta. Esperemos ver más avances en este sentido, y en el de facilitar las reparaciones en casa en un futuro.