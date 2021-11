Cada vez que Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, habla, no deja a nadie indiferente, y la verdad es que todo el conflicto que ha surgido desde que su compañía decidió liarse la manta a la cabeza e incumplir un contrato por una pataleta que, al final, tuvo su origen en una petición de trato de favor a Apple que esta rechazó por motivos evidentes, no ha hecho más que poner de relieve que al final una empresa es una empresa, que su único objetivo es conseguir dinero, y que ni los malos son malos, ni los buenos son siempre tan buenos.

No hablo sin motivos. Desde que la Epic Games Store llegó en 2018 no hemos hecho más que ver polémicas centradas alrededor de ella, y de sus principales rivales en el sector. Por ejemplo, Steam era mala por cobrar un 30% de cuota, cuando fue, precisamente esta plataforma, la que salvó en gran medida al gaming en PC de la piratería hace muchos años, y la que introdujo un modelo de ofertas tan atractivo que nos permitió acceder a videojuegos triple A por unos pocos euros.

La cosa no terminó ahí, Epic Games criticaba los monopolios y las imposiciones al consumidor mientras que pagaba por exclusivas que no hacían otra cosa que obligar al jugador a comprar juegos en su tienda. Sí, el clásico haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, y créete aquello de que yo soy bueno, y todo lo demás es malo, porque las cosas se tienen que hacer siempre a mi manera. Esas actitudes, esas acciones y, en general, esa búsqueda de conflictos para forzar medidas que hasta ahora nadie había considerado procedentes, ni necesarias, hace que todo lo que ha pasado hasta ahora me chirríe tanto que, en ocasiones, me parece hasta histriónico.

Epic Games quiere centralizar todos los ecosistemas en una única tienda, la suya

Al final, cuando de te esfuerzas tanto en quedar como el héroe de un conflicto, pero tienes unos intereses muy claros que intentas maquillar para no romper ese halo de parte noble, es solo cuestión de tiempo hasta que la fachada que has creado se derrumbe, y, curiosamente, en la mayoría de los casos, esto sucede por un desliz de dicha parte.

Ese ha sido el caso de Tim Sweeney. El CEO de Epic Games, quien ha comentado que «hay que detener el monopolio de Apple y Google», pero al mismo tiempo ha hablado de una única tienda de aplicaciones que funcione en todas las plataformas, y cuando digo todas, no me refiero solo a iOS y a Android, sino también a macOS, a Windows y a las diferentes generaciones de consolas Xbox, PlayStation y Nintendo que existen. ¿Soy el único que ve una contradicción enorme en sus palabras? Seguro que no.

Ahora os pregunto, ¿qué tienda debería centralizar las aplicaciones y convertirse en la única para todas las plataformas? Si le preguntas a Tim Sweeney está claro que te dirá que la Epic Games Store. Y ahora os pregunto, ¿qué ocurriría si una única plataforma de distribución digital aglutinase todo el ecosistema de aplicaciones de todas esas plataformas, como sugiere Sweeney? Pues muy sencillo, que estaríamos creando un monopolio.

Las declaraciones de Tim Sweeney que recoge Bloomberg son, en esencia, otro ejemplo más de que lo único que quiere Epic Games, que es, en mi humilde opinión, posicionar la Epic Games Store como una opción obligatoria en todas las plataformas que existen, y que no parece muy dispuesta a ganarse ese puesto haciendo méritos, sino más bien a base de pataletas y de victimismo. Ah, y regalando juegos para comprar usuarios, eso también. Entiendo que mantener una plataforma de distribución de juegos que no será rentable hasta 2027 es complicado, pero este no es el camino, Epic, nunca lo ha sido.