AMD podría cambiar TSMC por Samsung

Que TSMC y Apple tienen una relación preferencial, es más que sabido por otras compañía que, como ocurre con AMD, en muchas ocasiones tienen que ajustarse a los acuerdos suscritos entre TSMC y Apple, que siempre son los primeros en la planificación del fabricante de chips. Esto se entiende, claro, por el volumen de negocio que les proporcionan los de Cupertino, pero la situación no resulta tan cómoda para el resto de clientes, que podrían llegar a replantearse su relación con TSMC.

Y haber citado a AMD no ha sido un simple ejemplo. Muy al contrario, y como podemos leer en PhoneArena, parece que el gigante de Santa Clara se estaría replanteando su relación con TSMC, con la posibilidad de dar el salto a Samsung como proveedor, con su plataforma de 3 nanómetros. Según los datos publicados por Counterpoint, a día de hoy AMD supone el 5% del volumen de trabajo de TSMC, muy por debajo del 53% que representa Apple.

Esto, en primera instancia, nos podría hacer pensar que no hablamos de un gran golpe para TSMC, que seguramente no tardaría mucho tiempo en recuperar ese 5% con algunos de sus clientes habituales, o con otros que tienen necesidad de chips y todavía no cuentan con los servicios de la compañía. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que si AMD da este paso, lo que haga sea iniciar un movimiento que podría ser suscrito por otros de los actuales clientes de TSMC.

Y es que, de cara al salto a los tres nanómetros, se está extendiendo el temor de que TSMC, de cara a garantizar toda la producción comprometida con Apple, sea incapaz de satisfacer las necesidades de AMD y, por lo tanto, potencialmente también la de otros clientes que también desean dar ese salto, como podría ser el caso de Qualcomm, que actualmente, y también según datos de Counterpoint, representa el 24% del volumen de negocio de la compañía.

La escasez de chips está dando lugar no solo a producciones reducidas, sino también a compromisos inasumibles por parte de los fabricantes, retrasos, etcétera. Así, las empresas que, como ocurre con AMD, Apple, Qualcomm, NVIDIA, etcétera, dependen de las plantas de otras como TSMC y Samsung, se enfrentan a tener que tomar decisiones de este tipo con el fin de intentar mantener sus planes de producción y lanzamiento de dispositivos.

Por ejemplo, con respecto a Qualcomm, se prevé que será Samsung la responsable de producir su esperado Snapdragon 898, mientras que la versión Plus del mismo, que sería presentado a mitades del año que viene, sería responsabilidad de TSMC. El problema es que ésta última ha tomado algunas medidas que habrían molestado a fabricantes como AMD, dándoles todavía más razones para plantearse seriamente un cambio de proveedor.

El ejemplo más claro de ello fue el último anuncio, por parte de TSMC, de una subida de precios que podría alcanzar hasta el 20%. Y es que, según varios informes al respecto, la subida de precios para Apple habría sido de tan solo el 3%, dejando claro así que los de Cupertino no solo cuentan con preferencia en lo referido a la producción de sus chips, sino también de condiciones comerciales mucho mejores que las que la compañía ofrece a AMD, NVIDIA y demás.

Tiene sentido que TSMC cuide a Apple, eso es innegable, al fin y al cabo es su mayor cliente. Sin embargo, ya sabemos lo peligroso que es poner todos los huevos en el mismo cesto, y el enfado de compañías como AMD que podrían dejar de contar con sus servicios es un riesgo que apunta en esa dirección. Quizá no ahora, con la escasez de chips, pero sí cuando la situación tienda a normalizarse, con nuevas plantas de producción por parte de los fabricantes.