The Golden Joystick Awards ganadores: los mejores de todos los tiempos

De manera adelantada a los esperados The Game Awards, durante esta semana ha tenido lugar la celebración de los The Golden Joystick Awards, otros de los galardones más importantes de la industria del videojuego en los que los propios jugadores tienen la opción de elegir sus títulos favoritos para cada categoría.

Coincidiendo con el 50 aniversario de los videojuegos, este año los The Golden Joystick Awards añadieron dos categorías especiales de premiados, para elegir ambos plataforma y juego «más importantes de todos los tiempos».

Por una parte, en lo referente a la sección del hardware, nos encontramos con una lista que incluía las consolas domésticas más vendidas de todos los tiempos, remontándonos desde la Commodore 64 hasta la PlayStation 2, que todavía defiende su título de consola más vendida de la historia. Sin embargo, fue un dispositivo bastante más actual y atemporal el que se llevó el primer puesto. Y es que el PC logró acumular un total del 17% de los votos totales.

Y quién mejor para aceptar el premio que el jefe de Valve, Gabe Newell, quien dedicó un pequeño discurso de agradecimiento: «Los jugadores y desarrolladores se han beneficiado enormemente de la incesante innovación en el hardware de juegos de PC. En nombre de todos aquellos que han hecho de la PC el mejor hardware para juegos de todos los tiempos, es un honor para mí aceptar este premio«.

Por otra parte, otro de los galardones principales, el «Ultimate Game of All Time» o mejor juego de todos los tiempos, sin duda tuvo un resultado bastante inesperado. Una vez más, el público tuvo que votar de una lista de 20 títulos que incluían entradas clásicas como Pac-Man o Tetris, títulos que han mercado a toda una generación como Half-Life 2, e incluso entregas populares más modernas como GTA V.

Sin embargo, no fue otro que Dark Souls, un título conocido por ser tan frustrante como gratificante de jugar, con una de las tasas de mayor abandono por parte de los jugadores. Algo que no evitó que el juego de From Software acumulase 12% de los votos, un 1% por encima del gran clásico Doom de 1993.

Aunque por supuesto, estos no fueron los únicos premios entregados en los Golden Joystick Awards, con un listado mayor que englobó hasta 20 categorías más: